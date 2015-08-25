Home Salute Vaccino antinfluenzale: cerotto soppianterà siringa, timorosi dell'ago esultano

di Redazione 25/08/2015

Tante persone rinunciano al vaccino antinfluenzale perché temono aghi e siringhe. Ebbene, la paura finirà perché a breve basterà un semplice cerotto per il vaccino antinfluenzale La scoperta è stata fatta da un gruppo di studiosi giapponesi dell'Università di Osaka, in Giappone Pare che il vaccino antinfluenzale del futuro sia rappresentato da un cerotto, come quelli che usiamo tutti i giorni, che ha la capacità di dissolversi nell’acqua e veicolare microaghi di acido ialuronico che sono in grado di iniettare efficacemente e tranquillamente il siero. Il vaccino antinfluenzale sotto forma dicertto, in verità, non è stato ideato per le persone che temono le siringhe ma per favorire le vaccinazioni nelle nazioni in via di sviluppo, visto che è una soluzione a buon mercato e non rischiosa. Il fulcro del cerotto sono i microaghi, formati da sostanze che esistono anche nell'organismo umano. Gli aghi si pongono sulla pelle e si sciolgono nell'organismo, inviando il siero del vaccino antinfluenzale nel corpo. L'avveniristico vaccino antinfluenzale si è rivelato efficace come quello classico, nonché molto sicuro, addirittura di più dell'attuale, visto che non viene iniettato mediante una siringa. Inutile, inoltre, ricordare che il metodo non fa provare dolore. James Goodson, noto epidemiologo, ha detto: "Ogni giorno nel mondo 400 bambini rimangono uccisi dalle complicazioni del morbillo. Senza bisogno di aghi, siringhe, acqua sterile o smaltimento degli aghi, questo cerotto è un nuovo strumento che consente di raggiungere più velocemente i bambini, anche nelle aree più remote del pianeta". Insomma, il nuovo vaccino antinfluenzale migliorerà la vita del mondo intero. E' certo.

