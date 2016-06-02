Vaccino universale contro i tumori creato in Germania?

Passo importante per personalizzare terapie

Un vaccino universale contro i tumori sarebbe senza dubbio una delle più importanti conquiste dell'umanità. Per ora è un'utopia ma non è escluso che in futuro le neoplasie possano essere guarite come normali raffreddori. Da anni, nei laboratori di tutti il mondo vanno avantiper scoprire un antidoto che possa debellare ogni tipo di tumore: in palio c'è la vita di moltissime persone, oltre ovviamente alla fama. Eppure sembra che i tedeschi siano vicini al vaccino universale contro i tumori. Pare che un gruppo di ricercatori tedeschi sia riuscito ad innescare una reazione immunitaria ottimale in pazienti affetti da melanoma., coordinatore dello studio, ha detto:Sono anni che molti studiosi prendono come riferimento il sistema immunitario per contrastare le neoplasie. In sostanza, si cerca di rafforzare le difese immunitarie per non far sviluppare il cancro. I ricercatori dell'sostengono che il vaccino universale va a rafforzare quelle cellule delche solitamente contrastano batteri e virus. Dopo aver condotto la sperimentazione a livello murino, gli esperti tedeschi hanno testato il vaccino su tre volontari con melanoma. Sahin ha spiegato:Il vaccino universale contro i tumori è stato testato solo su tre persone, è vero, ma è stato fatto un grande passo. Non è lontano il giorno in cui tutti i tumori potranno essere annientati come ile lae la Germania è capofila in questa straordinaria sperimentazione.