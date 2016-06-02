Stella Maxwell donna più 'hot' del 2016 per Maxim: Taylor Swift battuta

Modella per autorevoli case di moda

Charme, sudore e successo

Stella Maxwell, giovane modella e 'angelo' di Victoria's Secret è stata incoronata dalla rivista Maxim come la donna più 'hot' del 2016, avendo così la meglio su bellezze comeche si piazzò al primo posto di tale classifica l'anno scorso.Stella, classe 1990, è nata in Belgio ma i genitori sono irlandesi. Certo, non si può dire che la Maxwell non si sia meritata il riconoscimento, visto che ha fascino da vendere. La modella ha lavorato finora con numerose e prestigiose maison, comeFendi e Balmain. Il successo ottenuto è frutto di tanto lavoro, oltre che della bellezza. Stella si è detta più volte fortunata perché non saprebbe che fare senza la moda. Nel corso della lunga intervista rilasciata a Maxim, che tra l'altro le ha dedicato la cover, la Maxwell ha confessato:Fascino e bellezza, ma anche tanto sudore, ci vogliono per fare strada nel mondo della moda e dello spettacolo. Lo sa bene Stella Maxwell che, negli ultimi tempi, ha avuto un flirt anche conAlcune foto apparse recentemente sul web mostrano l'ex Hanna Montana che dà un bacio appassionato alla modella. Stella ha apprezzato molto il riconoscimento di Maxim, dedicando la prima posizione al 'gentil sesso'. La modella ha scritto suSul prossimo numero di Maxim, in edicola il prossimo 14 giugno, si potrà leggere l'intervista integrale a Stella Maxwell ed ammirare foto da urlo. L'angelo di Victoria's Secret crede che sia stato il suo grandea permetterle di centrare bersagli importanti nella sua vita.