Valentino Rossi News, Sostegno di Vasco: "Caduto in un Trappolone"

di Redazione 26/10/2015

Non si può immaginare la gara di Valencia senza Valentino Rossi. L'assenza del 'dottore' agevolerebbe inevitabilmente Jorge Lorenzo Valentino si recherà in Spagna e dimostrerà a tutti di essere un vero campione e che la sanzione inflitta al Gp di Malesia è proprio iniqua. Valentino non dà peso alle critiche ricevute ed è confortato dai tanti amici e colleghi che lo seguiranno anche a Valencia. Del resto, all'uscita del Ricardo Tormo è proprio la bancarella che vende t-shirt, cappelli ed altri oggetti del numero 46 quella più affollata . E' stato sempre così, è lo sarà ancora una volta. Dalla parte di Valentino sono tutti i leader dello sport italiano, come Giovanni Malagò, presidente del Coni, secondo cui Marquez è stato poco sportivo. Supporta il centauro di Tavullia anche il grande amico Vasco Rossi, che ha affermato: "Suscita invidia, è caduto in un trappolone, sto assolutamente con lui". Marco Materazzi, invece, ha scritto su Twitter: "Ci sono uomini e piccoli bambini". "Vai in Spagna e fai come l'Italia dell'82, che diventò campione del mondo", ha detto Paolo Rossi, invitando Rossi a recarsi a Valencia e far vedere di che pasta è fatto. Non sarà facile ottenere un buon risultato in Spagna per Valentino, visto che partirà dall'ultima posizione. Mai dire mai, però, visto che il centauro italiano è abituato alle rimonte . Molti fan di Valentino Rossi stanno promuovendo petizioni per l'eliminazioni della sanzione sulla piattaforma Change.org. La petizione che ha raccolto più firme, finora, è quella lanciata in Inghilterra. Vasco Rossi stigmatizza Marquez per aver provocato il suo caro amico, che ha reagito in un modo 'focoso' che però gli è costato caro: "Valentino ha dovuto difendersi da un individuo che ha cercato di farlo cadere per tutta la gara. Solo per non permettergli di giocarsi e vincere il mondiale... Una azione a dir poco scorretta e vergognosa che ci lascia tanto tanto amaro dentro il cuore . Vai Valentino sempre con te".

