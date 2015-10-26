Home Home Silvana Pampanini Operata al Gemelli: in Terapia Intensiva per 48 ore

Silvana Pampanini Operata al Gemelli: in Terapia Intensiva per 48 ore

di Redazione 26/10/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Una delle più grandi attrici italiane, la 'romana de Roma' Silvana Pampanini è stata ricoverata d'urgenza al Policlinico Gemelli di Roma, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico all'addome. I fan sono in apprensione per le sue condizioni "Sta lottando e ce la sta mettendo tutta ma le condizioni, secondo le nostre fonti, sono gravi". Questo l'annuncio diffuso durante la trasmissione Domenica Live, condotta da Barbara D'Urso. Pare che Silvana sia stata operata la scorsa notte. La brutta notizia è stata confermata anche da Paolo Limiti con queste parole: "Lunedì sera doveva andare all’Opera a vedere il balletto, martedì mi ha chiamato e mi ha detto che non stava bene. Così è stato anche mercoledì. Poi un amico, vedendo che la situazione si era aggravata, l’ha portata al Gemelli, hanno dovuto operarla subito... L'operazione è andata bene ma è dovuta tornare in sala operatoria. Però Silvana era lucida, quando le hanno detto cosa bisognava fare, ha detto: 'Fate pure'. Era tranquillissima quando è entrata in sala operatoria. Ha firmato lei per il suo consenso". La Pampanini dovrà restare nel reparto di terapia intensiva per almeno 48 ore. Brutto colpo per i supporter di una delle più famose attrici italiane, che ha mandato in estasi migliaia di uomini. La Pampanini nacque a Roma e studiò musica in conservatorio. La sua vocazione, però, era il cinema e, ben presto, venne notata dai più grandi cineasti dell'epoca. L'attrice collaborò con attori del calibro di Alberto Sordi e Totò: negli anni '50 era l'attrice italiana che guadagnava di più, oltre ad essere la più ricercata . Sguardo e fisico mozzafiato erano le 'armi vincenti' di Silvana. Nonostante l'età, la Pampanini è molto tenace e dimostra ancora oggi di non avere peli sulla lingua. Celebri le sue parole forti sul mondo dello spettacolo, proferite nei salotti televisivi, che frequenta spesso. "In Italia, per lavorare nello spettacolo, devi essere puttana o comunista", disse l'attrice che, qualche anno fa, interpretò anche una pellicola di Pedro Almodovar. Il regista spagnolo, a quanto pare, ha mostrato più volte il suo interesse per le grandi attrici italiane, facendole recitare nei suoi capolavori. Silvana, a riguardo della collaborazione con Almodovar, rivelò ai suoi amici: "Pedro Almodóvar mi vuole assolutamente come guest star nel suo prossimo film, che sarà in lavorazione a Roma l'anno prossimo. Non avrò e non pretendo il ruolo della protagonista, ma sarà un film importante, come tutti quelli di Almodovar, e sarà distribuito in tutto il mondo. Una occasione per farmi vedere ancora da tutti". Speriamo che Silvana riesca a superare anche questa battaglia, dimostrando a tutti che si può essere energici e vitali anche a 90 anni.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp