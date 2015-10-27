Home Cronaca Arma di Taggia, Carabiniere Spara a Stalker e si Toglie Vita

Arma di Taggia, Carabiniere Spara a Stalker e si Toglie Vita

di Redazione 27/10/2015

Un carabiniere 31enne vittima di stalking ha preso una pistola ed ha sparato alla sua amante, e poi si è suicidato con la stessa arma. E' successo qualche giorno fa ad Arma di Taggia, piccola città vicino a Sanremo L'amante del carabiniere, Barbara Zanini, è stata portata in gravi condizioni all'ospedale. Le sue condizioni sono stazionarie. Pare che nelle ultime ore sia stata sottoposta a una tac. La tragedia, secondo una prima ricostruzione, sarebbe sfociata durante un acceso diverbio tra il carabiniere, Alessio De Palmi, e la Zanini. De Palmi, che era padre di una bimba di 6 anni, era stanco di essere letteralmente perseguitato dalla Zanini , che ogni giorno gli inviava tantissimi sms e lo chiamava spesso. Lei lo amava; lui, invece, voleva troncare quella, che per lui, era una semplice amicizia. Difficile per la Zanini accettare una dura verità : il 31enne non l'amava e non voleva più frequentarla. Il carabiniere, di origini campane, lavorava alla stazione di Vallecrosia, in Liguria. La Zanini faceva la commessa in un centro commerciale. Quando la donna ha capito che il militare non ricambiava il suo stesso sentimento l'ha iniziato a tormentare in ogni modo : pare abbia telefonato addirittura alla moglie del militare. Tale atteggiamento aveva iniziato a far vacillare anche la relazione tra il carabiniere e la moglie. Zanini e De Palmi si sono visti, la scorsa settimana, ed hanno iniziato a discutere in modo acceso . A un certo punto, il carabiniere, preso dall'ira, ha brandito una pistola calibro 38 ed ha sparato alla donna; poi ha rivolto l'arma contro se stesso e si è ucciso. La donna è stata subito ricoverata all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure e poi sottoposta a un delicato intervento chirurgico effettuato dallo staff diretto dal primario di neurochirurgia Valsania. La stalker è ancora in prognosi riservata, viste le sue gravi condizioni.

