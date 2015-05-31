Vasco, astronave metallo durante Live Kom '015

Sta per iniziare il nuovo Live Kom '015, avvincente tour di Vasco Rossi che partirà tra qualche giorno da Bari, città che ama tantissimo. La tournée proseguirà in diverse città italiane. I fan potranno ascoltare vecchi e nuovi successi del Blasco che canterà su una struttura metallica che ricorda un'astronave in partenza.

Il Live Kom '015, dunque, verrà ricordato anche per la straordinaria scenografia, oltre che per la musica del rocker di Zocca. Insieme all'artista modenese ci saranno gli immancabili Vince Pastano, Frank Nemola, Claudio Golinelli, Stef Burns, Will Hunt, Andrea Innesto, Alberto Rocchetti e Clara Moroni. Tutti per assicurare uno show memorabile.

Vasco ha dichiarato nelle ultime ore che si sarà ampio spazio per le nuove canzoni "perché non si può vivere di rendita". Tuttavia i fan potranno ascoltare ballate classiche come "Sally" e "Stupendo".

"Ci saranno molti pezzi dell'album nuovo, Sono innocente, ci metterò anche il mio passato, ma con uno sguardo al futuro. Al Vasco di domani", ha rivelato il rocker nel corso di una recente intervista.

Vasco Rossi ha 63 anni ma fa musica da 36 anni. Col passar del tempo ha ottenuto un successo straordinario, che neanche lui si sarebbe mai aspettato. Il motivo sta nel fatto che il Blasco è vero, canta per passione, non per ottenere gloria come tanti altri cantautori. Certo, agli inizi della sua carriera Vasco ha dovuto tribolare un po': molti gli voltavano le spalle e lo schernivano. Si è già lasciato alle spalle quei tempi, però, prendendosi una bella rivincita nei confronti di tutti i suoi detrattori.