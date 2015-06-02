Home Attualità Veterano di guerra stava per suicidarsi: il suo cane lo salva

di Redazione 02/06/2015

David E. Sharpe è un pilota veterano della US Air Force, che dopo essere tornato da una missione in Arabia Saudita ha iniziato a soffrire di gravi attacchi depressivi, che lo hanno portato a bere e ad ubriacarsi, dando luogo anche spesso e volentieri a risse e scommesse nei locali della sua città. Un suo amico in un'occasione, gli suggerì di trovarsi un cagnolino che gli stesse sempre vicino e così David prese con lui un pit bull, al quale diede il nome di Cheyenne. Col passare del tempo però le condizioni di David peggiorarono, tanto che arrivò a volerla fare finita, come racconta: "Andai nella mia camera da letto, afferrai una pistola e infilai la canna nella bocca. Volevo uccidermi ma è accaduta una cosa incredibile. Cheyenne si è avvicinato a me ed ha iniziato a leccarmi dietro alle orecchie, facendomi sorridere. Mi sono chiesto cosa stessi facendo e perché. Così ho riposto la pistola". Dopo poco tempo David ha fondato la “ Companions for Heroes”, un'associazione che raccoglie le adesioni di veterani intenzionati ad adottare un animale e che paga le tasse necessarie alle vaccinazioni necessarie per un anno. Michela Galli

