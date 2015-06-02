Arezzo: meningite colpisce studentessa, ricovero al San Donato
di Redazione
02/06/2015
La meningite torna a far paura in Italia. Una 17enne di Stia, in provincia di Arezzo, è stata ricoverata con sintomi come nausea, vomito e mal di testa. I medici, dopo accertamenti, hanno diagnosticato la meningite alla giovane, che frequenta il liceo linguistico Fossombroni di Arezzo.
La studentessa è ricoverata attualmente al San Donato. I suoi parenti e amici sono stati sottoposti a profilassi. La madre della 17enne si sta mettendo in contatto con le famiglie dei compagni di classe della figlia per invitarle a sottoporsi a profilassi presso il reparto vaccinazioni adulti del San Donato.
Articolo Precedente
Rochester, poliziotto uccide uomo di colore con taser
Articolo Successivo
Veterano di guerra stava per suicidarsi: il suo cane lo salva
Redazione