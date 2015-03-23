Viktor Yanukovich è morto: giallo sulla morte dell'ex presidente ucraino

E' morto o no il 33enne Viktor Yanukovich, figlio dell'ex presidente ucraino? Se lo domandano in molti dopo che i media hanno riportato la notizia del presunto annegamento nel lago Baikal di Yanukovich junior.

Le autorità russe hanno smentito la notizia, sottolineando che tra le vittime dell'affondamento di un minivan non c'è il figlio di Yanukovich.

Lo scorso venerdì, un minivan Vokswagen è piombato nelle fredde acque del lago. L'episodio è costato la vita al conducente del mezzo, mentre le 5 persone a bordo sarebbero rimaste illese.

La Protezione civile russa avrebbe detto che tra le vittime c'è anche il 33enne Viktor Davidov. Ricordiamo che Davidov è il cognome della moglie del figlio dell'ex presidente ucraino.