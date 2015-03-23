Loading...

Arrestato il falso agente di modelle: le picchiava e le violentava

Redazione Avatar

di Redazione

23/03/2015

Un quarantaduenne è stato arrestato nel sobborgo di Cinisello Balsamo a Milano, sospettato di aver rapito una modella ventitreenne svedese tenendola in ostaggio nel suo garage, dove l'avrebbe violentata e torturata per sei mesi, come hanno detto gli investigatori.
La polizia ha trovato la donna dopo che un vicino ha sentito le urla e ha chiamato le autorità. L'uomo era già stato in prigione per un crimine simile nel 2008, in cui aveva percosso, frustato e violentato una donna diciottenne di Belarus.
Gli investigatori hanno detto che l'uomo si fingeva un agente di modelle: infatti, aveva guadagnato la fiducia della donna svedese, attirandola nel suo appartamento dove l'ha tenuta in ostaggio per sei mesi.
