Arrestato il falso agente di modelle: le picchiava e le violentava

Un quarantaduenne è stato arrestato nel sobborgo di Cinisello Balsamo a Milano , sospettato di aver rapito una modella ventitreenne svedese tenendola in ostaggio nel suo garage , dove l' avrebbe violentata e torturata per sei mesi , come hanno detto gli investigatori .

La polizia ha trovato la donna dopo che un vicino ha sentito le urla e ha chiamato le autorità . L'uomo era già stato in prigione per un crimine simile nel 2008, in cui aveva percosso , frustato e violentato una donna diciottenne di Belarus .