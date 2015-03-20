Villa Magnum P.I. acquistata da amico Obama: 8,7 milioni di dollari

Ricordate quella splendida villa alle Hawaii, ubicata dinanzi a una spiaggia incantevole, dove vennero girate numerose scene della celebre serie tv Magnum P.I.? Bene, tale magione è stata acquistata da un amico del presidente americano Barack Obama.

L'acquirente della villa è Marty Nesbitt, amico dell'inquilino della Casa Bianca. Il suo rappresentante ha sottolineato che sono stati sborsati ben 8,7 milioni di dollari per l'acquisto della favolosa villa. Beato Nesbitt!