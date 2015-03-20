Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Tunisia, Isis rivendica attentato: morti 4 italiani

Redazione Avatar

di Redazione

20/03/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

L'attentato avvenuto in Tunisia nelle ultime ore, e rivendicato dall'Isis, è costato la vita a a 44 persone, tra cui 4 italiani. Una notizia dolorosa per noi italiani.

Tra le vittime italiane anche Giuseppina Biella, una 72enne che si trovava a Tunisi col marito: i due anziani era partiti per una crociera. Giuseppina e il marito volevano riposarsi, dopo tanti anni di sacrifici.

"Li ho visti due giorni prima della partenza, andavano a riposarsi, Sergio è stato operato all’anca due volte. Siamo in ansia per lui, lei è volata in cielo ha raggiunto sua figlia, ma lui non si darà mai pace", ha asserito Stefania Bonfanti, un’amica dei due coniugi.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Villa Magnum P.I. acquistata da amico Obama: 8,7 milioni di dollari

Articolo Successivo

Europa League: Roma schiacciata dalla Fiorentina, tifosi giallorossi incolleriti

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Gene Wilder è morto ascoltando " Somewhere Over The Rainbow" e stringendo la mano ai familiari

Gene Wilder è morto ascoltando " Somewhere Over The Rainbow" e stringendo la mano ai familiari

30/08/2016

Come Comportarsi In Caso Di Terremoto?

Come Comportarsi In Caso Di Terremoto?

25/08/2016

TERREMOTO 24 AGOSTO 2016 RIETI, I NUMERI UTILI, DONARE AL 45500

TERREMOTO 24 AGOSTO 2016 RIETI, I NUMERI UTILI, DONARE AL 45500

24/08/2016