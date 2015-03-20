Tunisia, Isis rivendica attentato: morti 4 italiani
di Redazione
20/03/2015
L'attentato avvenuto in Tunisia nelle ultime ore, e rivendicato dall'Isis, è costato la vita a a 44 persone, tra cui 4 italiani. Una notizia dolorosa per noi italiani.
Tra le vittime italiane anche Giuseppina Biella, una 72enne che si trovava a Tunisi col marito: i due anziani era partiti per una crociera. Giuseppina e il marito volevano riposarsi, dopo tanti anni di sacrifici.
"Li ho visti due giorni prima della partenza, andavano a riposarsi, Sergio è stato operato all’anca due volte. Siamo in ansia per lui, lei è volata in cielo ha raggiunto sua figlia, ma lui non si darà mai pace", ha asserito Stefania Bonfanti, un’amica dei due coniugi.
