Vitalizi a ex parlamentari mafiosi e corrotti vanno aboliti: monito di Grasso e Boldrini

I presidenti della Camera e del Senato Laura Boldrini e Piero Grasso sostengono che i vitalizi per gli ex parlamentari corrotti e mafiosi andrebbero aboliti. C'è chi, invece, parla di diritto irrevocabile al vitalizio.

La Boldrini considera "inaccettabile che si continui ad erogare i vitalizi a chi si è macchiato di reati gravi come mafia e corruzione", sollecitando gli uffici di presidenza di Camera e Senato a discutere al più presto sul tema delicato.

Ricordiamo che l'ex presidente della Corte costituzionale Mirabelli definì pena accessoria la privazione del vitalizio, sottolineando però che le pene accessorie possono essere introdotte solo per legge.