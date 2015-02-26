Loading...

Jovanotti definisce cloud nuovo disco: arriva "Lorenzo 2015 CC"

26/02/2015

Jovanotti torna con un nuovo e spettacolare disco, contenente tanti inediti: "Lorenzo 2015 CC". La nuova 'fatica' di Jovanotti comprende 30 canzoni, ognuna bellissima.

Ecco cosa ha detto Lorenzo riguardo al suo nuovo capolavoro: "Il disco come lo conosciamo non ha senso per un lavoro come questo, io lo immagino più come un cloud, dal quale ognuno prende ciò che vuole a seconda dei momenti".

"Lorenzo 2015 CC" è un album corposo, pieno di elementi diversi. "Ci sono canzoni d'amore, canzoni estive, combat song, momenti cantautorali, cinema e narrativa. Rock, Africa, dance, funk, persino momenti da crooner. E infine il caos", ha detto l'artista.

Il caos è caro a Lorenzo, definendolo momento di massima ispirazione perché "tutte le regole saltano".

