WhichApp: servizio chat tutto italiano, gareggerà con WhatsApp

21/12/2014

WhatsApp ha ottenuto nel giro di poco un successo sorprendente. Lo sanno bene alcuni programmatori italiani, che hanno voluto creare un servizio di chat su smartphone tutto italiano, che sicuramente darà filo da torcere al servizio acquistato due anni fa da Facebook.

Il servizio di chat 100% italiano si chiama WhichApp ed assomiglia molto a WhatsApp; l'unica differenza è che offre anche la traduzione in tempo reale dei messaggi in 10 lingue.

Ad ideare WhichApp è stato un gruppo di programmatori trentenni che, senza dubbio, si sono ispirati a WhatsApp. Anche WhichApp, infatti, ha le famose spunte, che sono due: una gialla, che segnala l'invio del messaggio, e una verde di segnalazione del recapito del messaggio. I programmatori italiani non hanno inserito la detestata terza spunta, ovvero quella che segnala la lettura di un messaggio.

Ora la domanda sorge spontanea: il genio italiano saprà ancora una volta conquistare tutto il mondo? Vedremo.

