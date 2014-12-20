Loading...

Frutta, aumentare consumo giornaliero fa bene anche allo Stato

20/12/2014

La frutta fa bene alla salute. E' risaputo. Aumentare il consumo di frutta durante la giornata, però, non solo allontana molte patologie ma evita costi per lo Stato.

Il dato emerge da uno studio portato avanti dall’Istituto Agroter, sottolineando che lo scarso consumo di frutta è il maggiore problema italiano correlato all'alimentazione.

La maggior parte degli italiani, ogni giorno, mangia male e in fretta: si tende ad assumere junk food e poca frutta. Ciò è un male, visto che senza frutta e verdura si rinunciano agli antiossidanti e alle vitamine.

Se si consumassero ogni giorno almeno 500 grammi di frutta si eviterebbero tanti morti in un anno. Inoltre, lo scarso consumo di frutta aumenta il rischio di gravi malattie che richiedono cure costose, come quelle cardiovascolari e neoplasie.

Mangiate più frutta, se potete: vi ringrazieranno il vostro organismo e lo Stato.

