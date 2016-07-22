Winifer Fernandez: star della pallavolo e Instagram
di Redazione
22/07/2016
La pallavolista dominicana Winifer Fernandez, classe 1995, non è solo brava ma anche affascinante. La sua bellezza sta facendo parlare il mondo intero. Adesso Winifer è anche una star del web.
Winifer Fernandez: una delle più belle al mondoLa Fernandez, 21 anni, è ritenuta una delle più belle pallavoliste al mondo. E' diventata celebre in tutto il mondo mediante vari video pubblicati su YouTube. I filmati permettono di notare il suo talento e la sua bellezza. Winifer Fernandez è giovane ma ha già preso parte alla Word League. Attualmente il suo team è il Mirador. Sebbene più bassa delle sue compagne di squadra, la 21enne ha doti straordinarie. Senza di lei è difficile vincere le partite. In poco tempo, Winifer Fernandez è diventata una stella del web e dei social. Su Facebook ed Instagram ha tantissimi fan. Oggi la Fernandez non è solo famosa nella Repubblica Dominicana, il suo Paese, ma anche in tutto il mondo. Complici la sua partecipazione alla Word League e il web. I video su YouTube, che la ritraggono mentre gioca, sono diventati virali.
Bagher spettacolari e fisico da urloSpopolare per la grande bellezza e il talento. E' successo a tante atlete e sta accadendo anche a Winifer Fernandez. La 21enne estasia con i bagher ma anche con il suo fisico. Senza escludere il volto da angelo. La pallavolista, originaria di Santiago del los Caballeros. Winifer Fernandez è tonica ed agile, nonché molto abile in campo. Quando c'è lei gli avversari tremano. Un mix di bellezza e abilità: tutto questo è la 21enne dominicana che sta spopolando sul web. Winifer è una delle pallavoliste più belle al mondo ed anche una delle più brave. Il Mirador deve fare molta attenzione perché è probabile che club di pallavolo più blasonati inizieranno a 'corteggiare' la Fernandez. Può una pallavolista alta solo 1,69 m. diventare una star? Sì, la prova è Winifer Fernandez.
Redazione