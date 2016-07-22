Winifer Fernandez: star della pallavolo e Instagram

Winifer Fernandez: una delle più belle al mondo

Bagher spettacolari e fisico da urlo

. La sua bellezza sta facendo parlare il mondo intero. Adesso Winifer è anche una star del web.La Fernandez, 21 anni, è ritenuta una delle più belle pallavoliste al mondo. E' diventata celebre in tutto il mondo mediante vari video pubblicati su YouTube. I filmati permettono di notare il suo talento e la sua bellezza. Winifer Fernandez è giovane ma ha già preso parte alla Word League. Attualmente il suo team è il Mirador.. Senza di lei è difficile vincere le partite. In poco tempo, Winifer Fernandez è diventata una stella del web e dei social. Su Facebook ed Instagram ha tantissimi fan. Oggi la Fernandez non è solo famosa nella Repubblica Dominicana, il suo Paese, ma anche in tutto il mondo. Complici la sua partecipazione alla Word League e il web.Spopolare per la grande bellezza e il talento. E' successo a tante atlete e sta accadendo anche a Winifer Fernandez.. Senza escludere il volto da angelo. La pallavolista, originaria di Santiago del los Caballeros. Winifer Fernandez è tonica ed agile, nonché molto abile in campo. Quando c'è lei gli avversari tremano. Un mix di bellezza e abilità: tutto questo è la 21enne dominicana che sta spopolando sul web.. Il Mirador deve fare molta attenzione perché è probabile che club di pallavolo più blasonati inizieranno a 'corteggiare' la Fernandez. Può una pallavolista alta solo 1,69 m. diventare una star? Sì, la prova è Winifer Fernandez.