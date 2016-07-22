Pechino Express, Chicco Nalli avvilito per assenza Tina Cipollari
22/07/2016
Contento all'inizio di Pechino Express, ora tristeAll'inizio il marito di Tina era felice della nuova avventura della moglie. Col passar del tempo è cambiato tutto. Ora Chicco Nalli si sente solo e auspica un ritorno repentino della moglie. Pechino Express è una trasmissione che riscuote molto successo. Nalli lo sa, ma non riesce più a stare senza la sua dolce metà. Nel corso di un'intervista a DiPiù, il marito della celebre opinionista di Uomini e Donne ha confessato:
"Non pensavo che sarebbe stata così dura. Poco prima della sua partenza ero entusiasta all'idea che lei avrebbe fatto un'avventura del genere e non pensavo alle conseguenze. Adesso, dico la verità, non vedo l'ora che torni a casa. Mi manca troppo, e manca troppo ai suoi bambini. Già poche ore dopo la sua partenza mi sono accorto che mia moglie è veramente un vulcano che riempie ogni angolo della nostra casa con la sua forte personalità".
Nalli desperate househusbandE' veramente dura, dunque, per il marito della Cipollari. Il noto hair stylist ha aggiunto che, dopo la partenza di Tina, si è sentito improvvisamente solo:
"Ricordo la prima notte senza di lei. Nel lettone cercavo la sua mano. Ma niente. Poi si sono alzato, mi sono guardato intorno e ho pensato: 'E ora come lo riempio questo vuoto?'. Tutte le mattine, appena svegli, ci abbracciamo e poi ci diamo il buongiorno, ma questo calore non lo sento più da settimane e sto male".Tina Cipollari sta aumentando la sua già elevata popolarità mediante Pechino Express 2016; Nalli, invece, è un 'desperate househusband'. Stai tranquillo Chicco, vedrai che a breve Tina tornerà tra le tue braccia. Resisti un altro po' e prenditi cura dei tuoi figli, come già stai facendo alla grande!
