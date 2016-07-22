Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Pechino Express, Chicco Nalli avvilito per assenza Tina Cipollari

Redazione Avatar

di Redazione

22/07/2016

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
La vamp di Uomini e Donne, Tina Cipollari, è impegnata nelle ultime riprese dell'edizione 2016 di Pechino Express. Il marito, Chicco Nalli, però è avvilito. Sente la mancanza della moglie.

Contento all'inizio di Pechino Express, ora triste

All'inizio il marito di Tina era felice della nuova avventura della moglie. Col passar del tempo è cambiato tutto. Ora Chicco Nalli si sente solo e auspica un ritorno repentino della moglie. Pechino Express è una trasmissione che riscuote molto successo. Nalli lo sa, ma non riesce più a stare senza la sua dolce metà. Nel corso di un'intervista a DiPiù, il marito della celebre opinionista di Uomini e Donne ha confessato:
"Non pensavo che sarebbe stata così dura. Poco prima della sua partenza ero entusiasta all'idea che lei avrebbe fatto un'avventura del genere e non pensavo alle conseguenze. Adesso, dico la verità, non vedo l'ora che torni a casa. Mi manca troppo, e manca troppo ai suoi bambini. Già poche ore dopo la sua partenza mi sono accorto che mia moglie è veramente un vulcano che riempie ogni angolo della nostra casa con la sua forte personalità".

Nalli desperate househusband

E' veramente dura, dunque, per il marito della Cipollari. Il noto hair stylist ha aggiunto che, dopo la partenza di Tina, si è sentito improvvisamente solo:
"Ricordo la prima notte senza di lei. Nel lettone cercavo la sua mano. Ma niente. Poi si sono alzato, mi sono guardato intorno e ho pensato: 'E ora come lo riempio questo vuoto?'. Tutte le mattine, appena svegli, ci abbracciamo e poi ci diamo il buongiorno, ma questo calore non lo sento più da settimane e sto male".
Tina Cipollari sta aumentando la sua già elevata popolarità mediante Pechino Express 2016; Nalli, invece, è un 'desperate househusband'. Stai tranquillo Chicco, vedrai che a breve Tina tornerà tra le tue braccia. Resisti un altro po' e prenditi cura dei tuoi figli, come già stai facendo alla grande!
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Winifer Fernandez: star della pallavolo e Instagram

Articolo Successivo

Valeria Golino in topless a Sabaudia: Riccardo Scamarcio?

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Le quattro cose che gli uomini trovano più attraenti in una donna

Le quattro cose che gli uomini trovano più attraenti in una donna

28/03/2025

Come organizzare un barbecue in giardino

Come organizzare un barbecue in giardino

16/05/2024

Come arredare il bagno moderno

Come arredare il bagno moderno

13/06/2023