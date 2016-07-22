Emma Marrone: Baptiste Giabiconi nuovo fidanzato?
Baptiste ed Emma: incontro allo shooting per LampoonVerità o solita chiacchiera da ombrellone? Non si sa. Vero è che tra Emma Marrone e Baptiste Giabiconi sembra esserci molto feeling. La cantante e il modello si sono conosciuti durante un servizio fotografico per il magazine Lampoon. Sembra proprio che tale shooting, connotato da pose audaci abbia fatto scoccare la scintilla tra Emma e Baptiste. Fatto sta che i due, come riportato da Novella 2000, passeranno un po' di tempo insieme. La cantante di "Schiena" e Giabiconi condividono la passione per la musica; lui, infatti, ha lanciato "Lave to love you baby". Il singolo sta riscuotendo molto successo in Francia. Quello che doveva essere un collega si è trasformato, forse, in un fidanzato per Emma. L'artista salentina venne criticata da molte fan dopo lo shooting per Lampoon. Lei, subito, replicò in modo pesante.
Emma Marrone e Stefano De Martino: solo amiciRecentemente si è detto che Emma ha fatto pace con l'ex Stefano De Martino e che i due avrebbero trascorso le vacanze insieme. Beh, la cantante pugliese si sarà pure riappacificata col ballerino ma ha deciso di passare le vacanze con l'atletico Giabiconi. Perché? C'è del tenero tra Emma Marrone e il modello preferito da Karl Lagerfeld? Le news relative a Emma Marrone e ai suoi amori impazzano sempre in estate. La maggior parte è rappresentata è essenzialmente da rumors infondati. Siamo in presenza dell'ennesimo chiacchiericcio? Beh, attendiamo gli sviluppi del rapporto tra Emma e Baptiste. Amicizia profonda o amore? E' questo l'interrogativo che sta impazzando negli ultimi giorni. Novella 2000 ha pubblicato scatti che ritraggono la cantante e il modello insieme, in vacanza. Emma sembra proprio interessata a Giabiconi, con buona pace di Stefano De Martino che, dopo la rottura con Belen, sperava in un ritorno di fiamma.
