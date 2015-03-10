Loading...

Yara, Bossetti ai giudici: "Non ho mai visto quella ragazza"

10/03/2015

Stavolta Massimo Bossetti è riuscito a parlare dinanzi ai giudici del Tribunale del Riesame di Brescia. L'imputato nel processo sull'omicidio di Yara Gambirasio ha ribadito di essere innocente, non riuscendo a capire perché si stia gettando così tanto fango su di lui.

"Non ho mai visto quella ragazza, non sono un assassino, sono un padre di famiglia (...)", ha detto il muratore ai giudici. A un certo punto, il presidente del tribunale ha chiesto a Bossetti di volgere il suo sguardo ai giudici, non al Pubblico ministero.

In precedenza Bossetti aveva tentato di parlare coi magistrati, senza riuscirvi per la troppa agitazione.

