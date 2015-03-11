Silvio Berlusconi vende 51% Milan al cinese Mr. Pink? Fininvest smentisce
Silvio Berlusconi avrebbe venduto il 51% del Milan al plutocrate cinese Mr. Pink. La notizia sensazionale è apparsa sul sito romeno Wowbiz.ro. Immediata la smentita di Fininvest, ribadendo che il Milan non ha intenzione di cedere quote societarie a nessuno.
Sul sito romeno è stata pubblicata anche una foto che ritrae il Cavaliere, seduto accanto a Mr. Pink, mentre firma diversi fogli. La fidanzata del magnate cinese, Monica Gabor, ha detto: "Congratulazioni a Mr. Pink perché ha firmato con l'ex primo ministro d'Italia Silvio Berlusconi ed è diventato azionista di maggioranza del Milan".
Fininvest ha negato categoricamente tutti i rumors su una presunta cessione delle quote di maggioranza del club rossonero.
