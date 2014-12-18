Fernando Alonso dimentica la Kapustina e flirta con Lara Alvarez

I personaggi dello sport e dello spettacolo hanno raramente relazioni sentimentali durature. Il discorso fare anche per l'ex ferrarista e nuovo pilota della McLaren Fernando Alonso.

I media spagnoli hanno rivelato che la relazione tra Alonso e la modella russa Kapustina è arrivato al capolinea. Lo sportivo avrebbe infatti perso la testa per Lara Alvarez, giornalista spagnola ed ex fiamma di Sergio Ramos, calciatore del Real Madrid.

Alonso e la Alvarez avrebbero partecipato insieme al party di Natale della Ferrari. Insomma, Alonso ha cambiato nuovamente compagna, con cui trascorrerà sicuramente le prossime festività natalizie.

Lara Alvarez è un'affascinante giornalista spagnola, molto esperta del mondo dei motori: ha presentato svariate trasmissioni sportive, specialmente quelle incentrate sul MotoGP.

Tanti auguri alla neo coppia... e speriamo che non si tratti dell'ennesimo fuoco fatuo.