Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Fernando Alonso dimentica la Kapustina e flirta con Lara Alvarez

Redazione Avatar

di Redazione

18/12/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

I personaggi dello sport e dello spettacolo hanno raramente relazioni sentimentali durature. Il discorso fare anche per l'ex ferrarista e nuovo pilota della McLaren Fernando Alonso.

I media spagnoli hanno rivelato che la relazione tra Alonso e la modella russa Kapustina è arrivato al capolinea. Lo sportivo avrebbe infatti perso la testa per Lara Alvarez, giornalista spagnola ed ex fiamma di Sergio Ramos, calciatore del Real Madrid.

Alonso e la Alvarez avrebbero partecipato insieme al party di Natale della Ferrari. Insomma, Alonso ha cambiato nuovamente compagna, con cui trascorrerà sicuramente le prossime festività natalizie.

Lara Alvarez è un'affascinante giornalista spagnola, molto esperta del mondo dei motori: ha presentato svariate trasmissioni sportive, specialmente quelle incentrate sul MotoGP.

Tanti auguri alla neo coppia... e speriamo che non si tratti dell'ennesimo fuoco fatuo.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Preparare una Mug Cake

Articolo Successivo

Ylenia Carrisi, tribunale dichiara morte presunta: Albano presentò ricorso

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Irama e Francesco Facchinetti nella bufera: i due si sono detti addio

Irama e Francesco Facchinetti nella bufera: i due si sono detti addio

28/08/2019

Maurizio Costanzo difende Nadia Toffa: "Dovete solo vergognarvi"

Maurizio Costanzo difende Nadia Toffa: "Dovete solo vergognarvi"

23/08/2019

Milye Cyrus parla del divorzio con Liam Hemsworth: "Non sono una bugiarda"

Milye Cyrus parla del divorzio con Liam Hemsworth: "Non sono una bugiarda"

23/08/2019