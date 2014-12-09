YouTube Rewind 2014, ecco i video più visualizzati dell'anno

Chi di voi non ha mai visualizzato un video su YouTube, popolare piattaforma di Google, alzi la mano. Su YouTube si trova di tutto e molti artisti in erba si fanno conoscere, diventando spesso famosi.

Tra i video più visti nel 2014 su YouTube, in Italia, ci sono anche Suor Cristina e l'inglese di Matteo Renzi. A stilare la classifica è stata proprio la celebre piattaforma di Google, che sta redigendo anche la classifica dei video musicali più cliccati dell'anno: attualmente occupa la prima posizione il nuovo brano di Enrique Iglesias "Bailando".

Suor Cristina, religiosa canterina che ha trionfato nell'ultima edizione di The Voice, si trova in prima posizione. In particolare, il video è quello della sua presentazione al talent nel team del rapper J-Ax. Ebbene, il suddetto video ha incassato ben 66 milioni di visualizzazioni.

In seconda posizione c'è un video di The Jackal, casa di produzione che ha creato 'Gli effetti di Gomorra sulla gente' dopo il trionfo della serie tv. Terzo posto, invece, per il video rap shisisistheword con Matteo Renzi che parla un inglese maccheronico. Nelle prime 10 posizioni ci sono gli 'Youtuber' famosi del 2014, come Frank Matano e Faviji.

Tornando ai video musicali più visualizzati, seguono "Bailando" video di brani interpretati da artisti come Katy Perry, Shakira, Francesco Renga ed Emis Killa.