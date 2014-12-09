Home Cronaca Mamma di Loris in procura

di Redazione 09/12/2014

Sono entrati in casa di Loris Andrea Stival sia i carabinieri che gli investigatori per portare la madre del bambino scomparso lo scorso 29 novembre e trovato nel canale del fiume poche ore dopo. La madre si copre subito il volto per evitare le telecamere e tutti i curiosi che si sono affacciati davanti a casa, secondo le prime notizie rilasciate dagli investigatori, la motivazione è un interrogatorio approfondito. Altri pensano che sia lei la vera colpevole della morte e si inizia già a parlare di ordinanza di custodia in carcere per omicidio aggravato e occultamento di cadavere. La madre in paese era poco conosciuta e fin dall’inizio i primi dubbi cadevano su di lei a causa di molteplici incongruente sui racconti della ricostruzione dei fatti. In poche ore si scopre che Veronica Panarella ha mentito davanti alle telecamere ed è stata ripresa delle videocamere che sono disseminate per il paese. Infatti è stata presa sul fatto in luoghi e in orari diversi da quelli rilasciati sul verbale, inoltre la causa del fermo potrebbero essere anche i risultati della analisi e delle tracce trovate sul piccolo corpo del bambino. A questo punto non ci resta che attendere e scoprire che cosa sarà confermato.

