Brescia, nomade accoltellato in discoteca: ignoto movente delitto

Redazione

di Redazione

09/12/2014

Quando si va in discoteca bisogna sempre tenere la 'testa sulle spalle', nei limiti del possibile, perché un litigio o, peggio ancora, una rissa sono dietro l'angolo.

Molti, invece, vanno in discoteca proprio per cercare la rissa e spesso siamo costretti a parlare di tragedie che, sicuramente, si potevano evitare. Nelle ultime ore ha perso la vita un nomade 30enne in una discoteca nel Bresciano.

L'uomo è stato freddato nella discoteca "Copacabana" di Roncadelle, molto frequentata da persone di origini nomadi e romeni per via degli spettacoli ad hoc. Non si conosce ancora il movente del delitto. Si sa solo che il giovane è stato accoltellato e lasciato per terra esanime.

Mistero, dunque, nel Bresciano. Chi ha ucciso il nomade? Perché? Le forze dell'ordine hanno già avviatole indagini per individuare l'omicida.

