Zanzare: citronella serve veramente? Insetti progrediscono

Redazione Avatar

di Redazione

23/07/2015

Volete evitare le zanzare e le loro punture? Impossibile. Anche tali insetti si sono evoluti e, mediante indicatori visivi, olfattivi e termici individuano facilmente chi devono pungere, a prescindere da repellenti o citronelle varie

  La scoperta è stata fatta da un gruppo di ricercatori del California Institute of Technology. Si ipotizza che le zanzare vengano attratte dall'anidride carbonica che fuoriesce quando si respira anche a 50 metri di distanza. E' decisamente incredibile. Avvalendosi degli stimoli visivi, invece, le zanzare sono in grado di osservare la preda a una distanza tra i 5 e i 15 metri. Lo studio californiano fornisce un valido apporto sul comportamento delle zanzare e permette di creare 'tranelli' migliori per loro.
