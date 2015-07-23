Zanzare: citronella serve veramente? Insetti progrediscono
di Redazione
23/07/2015
Volete evitare le zanzare e le loro punture? Impossibile. Anche tali insetti si sono evoluti e, mediante indicatori visivi, olfattivi e termici individuano facilmente chi devono pungere, a prescindere da repellenti o citronelle varieLa scoperta è stata fatta da un gruppo di ricercatori del California Institute of Technology. Si ipotizza che le zanzare vengano attratte dall'anidride carbonica che fuoriesce quando si respira anche a 50 metri di distanza. E' decisamente incredibile. Avvalendosi degli stimoli visivi, invece, le zanzare sono in grado di osservare la preda a una distanza tra i 5 e i 15 metri. Lo studio californiano fornisce un valido apporto sul comportamento delle zanzare e permette di creare 'tranelli' migliori per loro.
Articolo Precedente
Windows 10, Microsoft regala sfondi agli Insider
Articolo Successivo
Monte Bianco ospiterà stazione meteorologica: la più alta d'Europa
Redazione