Monte Bianco ospiterà stazione meteorologica: la più alta d'Europa

22/07/2015

La stazione meteorologica più alta d'Europa è stata realizzata proprio sul Monte Bianco, a ben 4.700 metri di quota. Un vero record. La stazione è già attiva ed è stata installata nella parte italiana del Monte Bianco

    L'importante risultato è stato raggiunto grazie alla partnership tra Ev-K2-CNR e Arpa Valle d'Aosta. Tanti i valori monitorati dalla stazione meteorologica sul Monte Bianco, come pressione, umidità relativa, livello neve e direzione del vento. La struttura monitorerà, nonostante l'alta quota, anche la precipitazione solida. Ciò grazie ad apparecchiature avveniristiche. Le informazioni archiviate dalla stazione verranno usate per aumentare il livello di sicurezza in montagna.
