Zurich, ex CEO Martin Senn si è suicidato

"Questa è una perdita enorme, Martin Senn era una persona incredibile. Gli esseri umani sono difficili da capire ma dobbiamo accettare la sua decisione".

Martin Senn, ex CEO di Zurich, si è suicidato nella casa dove solitamente trascorreva le vacanze. Il 59enne aveva lasciato la celebre compagnia assicurativa lo scorso dicembre, dopo 10 anni di successi. La notizia luttuosa ha gettato nello sconforto il gruppo Zurich, che ha subito diffuso un comunicato: "Con la morte di Martin, perdiamo non soltanto uno storicoe un collega molto stimato, ma un caro amico". Nuovo episodio tragico sconvolge Zurich. Tre anni fa, infatti, si suicidò anche il direttore finanziario. Non si conoscono attualmente le cause che hanno portato Martin Senn a togliersi la vita venerdì scorso. Secondo il tabloid Blick, Senn è stato trovato morto nella sua casa diin Svizzera. Costernato per la grave perdita anche il CEO della Swiss-Americain Chamber of Commerce, Martin Naville:Il ruolo di Senn, lo scorso marzo, è stato ricoperto da. Sebbene Allianz sia al primo posto riguardo agli utili tra i big europei delle assicurazioni, Zurich è al top quando si parla di giro d'affari. Insomma, Zurich è uno dei gruppi assicurativi più solidi d'Europa.