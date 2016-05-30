Paura per Emma Marrone: iguana in casa
di Redazione
30/05/2016
"Bene, mi sono ritrovata un'iguana in giardino. Io che pensavo che i pappagalli verdi fossero il massimo, mi ritrovo un'iguana nel giardino".Tutto è bene quel che finisce bene. Il rettile è stato tratto in salvo ed Emma ha tirato un sospiro di sollievo dopo momenti di panico. L'artista è rimasta sbigottita, infatti, dopo aver visto quell'iguana su un muro, dinanzi alla sua casa. Secondo gli agenti, il rettile deve essere fuggito da qualche abitazione nei paraggi. La popstar ha anche postato su Facebook un video che ritrae l'animale, che in poco tempo ha ricevuto molti 'like' e condivisioni. Qualche giorno fa Emma ha festeggiato il suo compleanno. Tanti amici e colleghi le hanno fatto gli auguri, tra cui Elisa e Maria De Filippi. L'artista salentina, però, pare non abbia gradito quelli di Fedez, rapper milanese che sta cercando in tutti i modi di conquistarla. Fedez ha scritto:
"Il mio regalo è un buono limone da consumarsi preferibilmente entro fine anno".
Articolo Precedente
Zurich, ex CEO Martin Senn si è suicidato
Articolo Successivo
Avellino: bimbi scuola materna umiliati e picchiati da maestra
Redazione
Articoli Correlati
Come organizzare un barbecue in giardino
16/05/2024
Come arredare il bagno moderno
13/06/2023