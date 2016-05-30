Loading...

Paura per Emma Marrone: iguana in casa

30/05/2016

Una visita inaspettata per Emma Marrone che, sabato scorso, si è ritrovata un'iguana barbuta nel giardino della sua casa romana. La cantante salentina ha subito chiamato il 113 e, poco dopo, gli agenti del commissariato Monteverde, sono arrivati nella sua abitazione assieme agli operatori del servizio veterinario. Emma ha raccontato la disavventura su Instagram, postando altresì la foto del grosso rettile:
"Bene, mi sono ritrovata un'iguana in giardino. Io che pensavo che i pappagalli verdi fossero il massimo, mi ritrovo un'iguana nel giardino".
Tutto è bene quel che finisce bene. Il rettile è stato tratto in salvo ed Emma ha tirato un sospiro di sollievo dopo momenti di panico. L'artista è rimasta sbigottita, infatti, dopo aver visto quell'iguana su un muro, dinanzi alla sua casa. Secondo gli agenti, il rettile deve essere fuggito da qualche abitazione nei paraggi. La popstar ha anche postato su Facebook un video che ritrae l'animale, che in poco tempo ha ricevuto molti 'like' e condivisioni. Qualche giorno fa Emma ha festeggiato il suo compleanno. Tanti amici e colleghi le hanno fatto gli auguri, tra cui Elisa e Maria De Filippi. L'artista salentina, però, pare non abbia gradito quelli di Fedez, rapper milanese che sta cercando in tutti i modi di conquistarla. Fedez ha scritto:
"Il  mio regalo è un buono limone da consumarsi preferibilmente entro fine anno".
Zurich, ex CEO Martin Senn si è suicidato

Avellino: bimbi scuola materna umiliati e picchiati da maestra

