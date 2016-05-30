Paura per Emma Marrone: iguana in casa

"Bene, mi sono ritrovata un'iguana in giardino. Io che pensavo che i pappagalli verdi fossero il massimo, mi ritrovo un'iguana nel giardino".

"Il mio regalo è un buono limone da consumarsi preferibilmente entro fine anno".

Una visita inaspettata per Emma Marrone che, sabato scorso, si è ritrovata un'iguana barbuta nel giardino della sua casa romana. La cantante salentina ha subito chiamato ile, poco dopo, gli agenti del commissariato Monteverde, sono arrivati nella sua abitazione assieme agli operatori del servizio veterinario. Emma ha raccontato la disavventura supostando altresì la foto del grosso rettile:Tutto è bene quel che finisce bene. Il rettile è stato tratto in salvo ed Emma ha tirato un sospiro di sollievo dopo momenti di panico. L'artista è rimastainfatti, dopo aver visto quell'iguana su un muro, dinanzi alla sua casa. Secondo gli agenti, il rettile deve essere fuggito da qualche abitazione nei paraggi. La popstar ha anche postato suun video che ritrae l'animale, che in poco tempo ha ricevuto molti 'like' e condivisioni. Qualche giorno fa Emma ha festeggiato il suo compleanno. Tanti amici e colleghi le hanno fatto gli auguri, tra cui Elisa e Maria De Filippi. L'artista salentina, però, pare non abbia gradito quelli dirapper milanese che sta cercando in tutti i modi di conquistarla. Fedez ha scritto: