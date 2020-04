Come nutrire la pelle secca in gravidanza

Durante la gravidanza ogni donna si trova a dover affrontare il cambiamento del proprio corpo che potrebbe portare a dover fronteggiare le tanto temute smagliature o macchie della pelle.

È per questo motivo che l’epidermide va sempre idratata e mantenuta in salute per evitare quella fastidiosa secchezza riconosciuta spesso da una sensazione di “pelle che tira”.

Per tentare quindi di evitare screpolature bisognerà nutrire la cute correttamente, conservando la sua naturale elasticità in modo da prevenire qualsiasi eventuale danno.

Se la secchezza si percepisce soprattutto al livello del viso, ad esempio, è molto importante prendersene cura mattina e sera effettuando una buona skincare a base di prodotti eco-biologici per pelli sensibili.

Questi comuni cambiamenti della pelle in fase di gestazione avvengono soprattutto per via dei frequenti sbalzi ormonali, ma possono essere facilmente modificati attraverso dei semplici accorgimenti.

I segreti per avere una pelle perfetta

Il segreto per cercare di prevenire o curare in maniera assolutamente naturale la pelle secca in ogni parte del corpo è ovviamente quello di svolgere uno stile di vita sano, modificando le proprie solite abitudini partendo da:

Alimentazione

È importantissimo seguire una dieta equilibrata soprattutto quando si è in gravidanza, per evitare eccessivi aumenti di peso che possono favorire la comparsa di smagliature, ed è per questo che mangiare in modo genuino può aiutare anche la vostra pelle a non subire danni.

Le proteine, le vitamine e i minerali ad esempio, sono fondamentali nel mantenere protetto, elastico e idratato il tessuto connettivo della cute e, inoltre, bisogna ricordarsi sempre di bere almeno due litri di acqua al giorno per tenersi idratate.

Attività fisica

È sempre consigliato tenersi attive durante la gravidanza, ovviamente sempre in maniera moderata, svolgendo attività non pericolose ma rilassanti.

Il pilates, ad esempio, può essere un ottimo alleato per allenare i muscoli rassodando tutto il corpo e mantenendo tonica la pelle.

Sonno e riposo

Dormire bene non è da sottovalutare, perché compiere le giuste ore di sonno può portare un grande giovamento alla pelle che risulterà più riposata.

Si possono usare cosmetici in gravidanza?

Chiedersi se sia giusto o meno utilizzare prodotti di cosmesi in gravidanza è una domanda che si pongono tutte le donne.

È ovviamente molto importante affidarsi sempre ai prodotti biologici e naturali di origine vegetale, come:

Olio di mandorle che idrata a fondo la pelle,

che idrata a fondo la pelle, Burro di karité che funge da ottimo antirughe e può curare la pelle secca.

che funge da ottimo antirughe e può curare la pelle secca. Estratto di aloe vera che può portare grandi benefici alla cute, mantenendola idratata ed evitando screpolature.

che può portare grandi benefici alla cute, mantenendola idratata ed evitando screpolature. Olio di argan che risulta essere ricco di proprietà antiossidanti, emollienti ed elasticizzanti

che risulta essere ricco di proprietà antiossidanti, emollienti ed elasticizzanti Olio di cocco che ha potere idratante e lenitivo sulla pelle.

che ha potere idratante e lenitivo sulla pelle. Burro di albicocca che presenta proprietà emollienti e nutrienti.

Se invece si desidera utilizzare un prodotto più efficace, esistono creme create appositamente per donne in gravidanza che rispondono ad elevati standard di qualità e sicurezza.

La Crema Mumy Butter di Linda Tosoni infatti nasce proprio per aiutare tutte quelle donne in gravidanza che hanno bisogno di un prodotto a base di estratti naturali, sicuro sia per se stesse che per il proprio bambino.

Prendersi cura della propria salute ed estetica anche in gravidanza è quindi uno dei primi passi per mantenersi belle, serene e in forma, scegliendo comunque sempre la via più sicura e al 100% naturale.