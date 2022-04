Come trattare nel modo corretto la pelle mista, grassa e asfittica

Come trattare la pelle grassa, mista e asfittica: i consigli per ogni tipo di pelle

Ognuno di noi ha il suo tipo di pelle, per questo è necessario prima di tutto conoscersi: solo così riusciremo ad avere una migliore consapevolezza delle necessità del nostro corpo. In particolare, per quanto riguarda la pelle del viso, possiamo distinguere tre diversi tipi di incarnato: pelle secca, grassa e asfittica.

La pelle secca si caratterizza per screpolature, desquamazioni e tendenza a formare pellicine superficiali. La principale strategia per rimediare ad una pelle secca è provvedere ad una idratazione profonda. Nel caso della pelle grassa, invece, essa appare spesso oleosa e bisognerà utilizzare prodotti che, al converso, tendono ad opacizzare. La pelle asfittica si configura come un mix tra le due, pertanto avrà dei trattamenti più miscellanei e particolari. Qualunqe sia la tua, non temere: in questo articolo vedremo insieme qualche consiglio per trattare tutti e tre questi tipi di pelle.

Come trattare la pelle secca

Questo tipo di pelle è per natura secca, screpolata e disidratata. Le cause di una pelle secca possono essere innumerevoli, da quelle genetiche – contro cui, purtroppo, è piì difficile combattere – fino all’esposizione a determinati agenti esogeni seccanti. L’importante è sempre identificare il problema, e ridurre le concause che contribuiscono alla sua esacerbazione. Prima fra tutte, un’idea-consiglio che vi sembrerà banale, ma pur sempre efficace: evitate di esporvi ad ambienti ricchi di aria secca (condizionatori ad esempio). Ance la doccia calda, e troppo calda, potrebbe contribuire ad una desquamazione della pelle che si verifica con maggiore frequenza nelle pelli secche.

Un primo consiglio pratico è usare poi un prodotto detergente adatto alle pelli secche: dovrà avere una base lipidica/oleosa, che contribuisca alla creazione di una superficie di protezione, anche contro la tendenza all’acne e alla dermatite atopica. Un latte detergente ultradelicato potrebbe essere la scelta più adatta per struccarvi la sera.

Un altro metodo per idratare naturalmente la pelle è utilizzare sempre prodotti naturali, come creme viso e giorno a base di urea e lattato, che ripristinano naturalmente la qualità della pelle. Se dovete scegliere un prodotto giornaliero per il contorno occhi, poi, non dimenticate l’acido ialuronico. Insomma, una routine di bellezza semplice ed efficace potrebbe aiutare vistosamente, ripristinando la normale consistenza della vostra pelle e soprattutto donando nuova luminosità al viso. Ma, come sappiamo, ciascun tipo di pelle è unico: se siete curiosi di scoprire le caratteristiche della pelle grassa e asfittica, le tratteremo nei prossimi paragrafi.

Come trattare la pelle grassa

I sintomi di una pelle a tendenza grassa sono una generica lucidità del viso, oleosità e grande quantità di punti neri e sebo. Tutto ciò è dovuto alla tendenza ad una iperattivazione delle ghiandole sebacee, che talora può essere anche funzionale (per esempio riduce i sintomi della vecchiaia).

I primi consigli per una pelle grassa riguardano ancora una volta l’uso dei giusti prodotti: assicuratevi che il vostro detergente sia idratante ma non oleoso, ad alto assorbimento, a pH neutro per la pelle. Il tonico che dovreste usare è quello all’olio di timo, che riduce la comparsa di acne e punti neri. Esso andrebbe applicato poco prima dell’idratazione con la crema giornaliera, passandolo sulla pelle con un dischetto di cotone.

Il classico prodotto contro la pelle grassa, poi, è la maschera per viso: ce ne sono davvero tantissime in commercio con la funzione di ridurre sintomi quali oleosità e viscosità. Qualunque sia la marca che decidiate di acquistare, ricordate che le migliori maschere anti pelle grassa sono a base di argilla o amido di mais. Inoltre, altro consiglio prodotto: provate a riequilibrare il tenore della cute con un olio mattutino – strano, sì – a base di jojoba, nocciola o lavanda: sarà utile dopo i trattamenti sgrassanti che potrebbero sortire effetti eccessivi di secchezza.

Come trattare la pelle asfittica: i migliori consigli

Finiamocol trattare la pelle cosiddetta asfittica, per vedere insieme le caratteristiche della pelle mista, la più peculiare delle pelli che abbiamo analizzato finora: essa si caratterizza per la presenza di secchezza di fondo e allo stesso tempo depositi di sebo, che ne distinguono l’aspetto trasandato e grigio. Proprio per questa sua natura mista, andrebbe trattata da una parte con prodotti contro la pelle secca e desquamata, mentre dall’altra con l’ausilio di creme anti pelle grassa. La pelle asfittica, infatti, appare poco sana proprio a causa della desquamazione superficiale accompagnata dalla presenza di depositi interni, che rendono impossibile la respirazione e dunque compromettono un aspetto luminoso e sano.

Per risanare la pelle asfittica è importante conoscerla, e trattarla con i giusti metodi. In particolare, bisogna tenere sotto controllo i cibi, predilgendo quelli ad alta idratazione e sali minerali, come frutta e verdura di stagione; inoltre, state attenti ai prodotti che non si adattano alla vostra pelle, prediligendo quelli selezionati e 100% naturali.

Oggi vi consigliamo un rimedio fai da te eccellente per la pelle asfittica: la maschera allo yogurt. Con questa ricetta semplice ed efficace, riuscirete a ritrovare nell’immediato la lucentezza della vostra cute. Per preparare la maschera, sarà necessario utilizzare acqua minerale e un po’ di foglie di menta per l’infuso. Lasciate bollire per qualche minuto, poi filtrate e lasciare raffreddare. Aggiungete lo yogurt bianco naturale, poi mescolate e applicate sul viso e contorno collo.

Altri rimedi naturali efficaci contro la pelle secca e grassa insieme, sono i prodotti biologici al limone e aloe vera. Provate il gelo di aloe e non rimarrete delusi dai risultati!