Salute orale, come cambia tra uomini e donne?

Ci sono evidenti differenze tra uomini e donne. Una di queste, la meno ovvia, riguarda la salute orale. Anche se non lo diresti. Anche se uomini e donne, dal punto di vista anatomico, hanno la bocca uguale: entrambi hanno denti, gengive, lingua e mascelle. A cambiare è soprattutto la cura dell’igiene orale oltre, ovviamente, alla frequenza con cui si recano dal dentista.

Ad esempio, lo sapevi che le donne hanno maggiori probabilità di farsi visitare regolarmente dal dentista, mentre gli uomini sono più inclini ad andarci solo quando hanno bisogno di risolvere un problema orale?

In questo articolo analizzeremo quelle che sono le principali differenze a livello odontoiatrico tra gli uomini e le donne. Cominciamo subito.

Uomini e donne: le differenze sulla salute orale

La prima differenza riguarda la frequenza di spazzolamento. In media, le donne hanno l’8% di probabilità in più di lavarsi i denti due volte al giorno rispetto agli uomini. Gli studi hanno dimostrato che gli uomini saltano i passaggi e sono più frettolosi, mentre le donne si dimostrano più attente. Le donne hanno anche quasi il 10% di probabilità in più rispetto agli uomini di lavarsi i denti subito dopo aver mangiato.

Quando si tratta di tenere sotto controllo la bocca e la salute generale, ci sono alcune cose da cui dovresti semplicemente tenerti alla larga. Masticare prodotti a base di tabacco, fumare sigarette, un consumo eccessivo di alcol e l’esposizione ad altri agenti cancerogeni sono attività estremamente dannose che possono causare molti problemi di salute, incluso il cancro orale. Gli studi hanno dimostrato che gli uomini hanno maggiori probabilità rispetto alle donne di consumare questo tipo di prodotti cancerogeni e lo fanno in percentuale maggiore rispetto alle donne, il che significa che sono più a rischio di sviluppare cancro orale, malattie gengivali e altri problemi di salute.

In più, le donne sono più propense degli uomini a visitare il proprio dentista e tendono a fissare, di volta in volta, un appuntamento successivo o di follow-up. È stato dimostrato che gli uomini si fanno visitare dai loro dentisti solo quando è assolutamente necessario e che, di conseguenza, eseguono molte meno detartrasi.

Chi soffre di più di problemi alla bocca e ai denti?

Poiché le donne sono generalmente più proattive per quanto riguarda il mantenimento della loro salute orale e si recano regolarmente dal loro dentista, in media si ritrovano a dover affrontare meno problemi dentali come malattie gengivali, accumulo di tartaro, i denti cariati (tutto un altro caso quello dei denti cariati neri, per i quali si rimanda a dentalpharma) e sanguinamento delle gengive rispetto agli uomini.

Spesso, le malattie orali mostrano pochissimi sintomi evidenti, che spesso non sono riconosciuti da chi ha l’occhio allenato e l’esperienza di un dentista. Poiché gli uomini non si rivolgono quasi mai al loro dentista per gli screening, i problemi come malattie gengivali, cancro orale, carie e altri disturbi di salute orale a volte possono passare inosservati fino a quando la malattia non è già in fase avanzata. Per questo motivo, è stato dimostrato che gli uomini hanno maggiori probabilità rispetto alle donne di sviluppare questi problemi. Questo è il motivo per cui essere vigili nel ricevere regolari controlli dentali è essenziale per garantire la tua salute continua.

Tuttavia, poiché le donne attraversano la gravidanza e la menopausa, sperimentano un aumento più concentrato e cambiamenti ormonali. Questo aumento di ormoni può causare cambiamenti nella salute orale con quasi il 75% delle donne che sviluppano gengivite durante la gravidanza o la menopausa. L’aumento delle visite dal dentista in questi periodi è un ottimo modo per tenere sotto controllo la salute orale.