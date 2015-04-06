Loading...

13enne costretto dai bulli a rubare videogame

di Redazione

06/04/2015

Nuovo caso di bullismo che arriva dalla Liguria, precisamente da Sampierdarena, che vede vittima un 13enne minacciato, picchiato e costretto dal branco a rubare un videogame al centro commerciale Fiumara. Come scrive il “Secolo XIX” il 13enne sarebbe stato intimidito con le parole: “Entra e prendi un videogioco ... non importa quale ma devi rubarlo.” e ancora “Non ... tornare a mani vuote, altrimenti i pugni che hai preso prima non sono niente”! I fatti risalgono ad alcune settimana fa e vedono 3 ragazzini molto conosciuti in una scuola media del quartiere, prendere di mira alcuni bambini per i più svariati motivi; da una scarpa fuori moda ad un fisico robusto, da uno strano modo di camminare a qualsiasi altra cosa. I bulli non si limitano agli insulti, a esigere i soldi o la merenda ma a vere e proprie sfide di coraggio: “Entra nel negozio e prendi qualche gioco per me ... Se non lo fai puoi pure non tornare, tanto sai cosa ti facciamo”! Queste infatti le parole che i bulletti avrebbero rivolto alla loro piccola vittima, costretta ad entrare ed a rubare il gioco, altrimenti, sarebbero state botte! Michela Galli
