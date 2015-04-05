Papa Francesco regala uovo di Pasqua a barbiere dei senzatetto
di Redazione
05/04/2015
Il suo altruismo lo ha spinto ha recarsi diverse volte a Roma per tagliare i capelli ai senzatetto, presso la "Barberia del Papa". Oggi Marco Patton, barbiere trentino ha ricevuto un uovo di Pasqua da Papa Francesco: a consegnarglielo è stato monsignor Konrad Krajewski.
Un regalo speciale per Patton, che ha detto: "Non credevo che avrei mai ricevuto un uovo di Pasqua più gradito di questo".
Mercoledì prossimo il barbiere sarà ricevuto dal Pontefice.
