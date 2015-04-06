Fred Bongusto compie 80 anni: auguri al cantante 'confidenziale' per eccellenza!
di Redazione
06/04/2015
Oggi, 6 aprile, Fred Bongusto compie 80 anni. Una carriera stellare quella di Fred, che sicuramente è ricordato dalla maggior parte delle persone per la canzone, splendida e intima, "Una rotonda sul mare".
Bongusto non ha mai nascosto di essere stato influenzato dallo stile di Louis Armstrong e Nat King Cole, diventando il cantante 'confidenziale' per eccellenza. Fred ci ha regalato tanti successi, oltre a "Una rotonda sul mare", come "Balliamo" e "Spaghetti a Detroit".
Non possiamo che augurare a Fred buon compleanno!
Articolo Precedente
Attenzione: pericoloso batterio scoperto nei soldi sporchi
Articolo Successivo
13enne costretto dai bulli a rubare videogame
Redazione