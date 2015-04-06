Fred Bongusto compie 80 anni: auguri al cantante 'confidenziale' per eccellenza!

Oggi, 6 aprile, Fred Bongusto compie 80 anni. Una carriera stellare quella di Fred, che sicuramente è ricordato dalla maggior parte delle persone per la canzone, splendida e intima, "Una rotonda sul mare".

Bongusto non ha mai nascosto di essere stato influenzato dallo stile di Louis Armstrong e Nat King Cole, diventando il cantante 'confidenziale' per eccellenza. Fred ci ha regalato tanti successi, oltre a "Una rotonda sul mare", come "Balliamo" e "Spaghetti a Detroit".

Non possiamo che augurare a Fred buon compleanno!