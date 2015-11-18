Enya, Pausa Finita: Ecco "Dark Sky Island", 11 Inediti Rilassanti

Le sue melodie hanno estasiato e rasserenato, negli anni '90, ed ora è pronta per replicare il successo con "Dark Sky Island". Parliamo di Enya, artista che ha vinto finora tanti riconoscimenti grazie al suo talento e al suo staff

Dark Sky Island è l'isola di Sark

"Questo album parla di viaggi, viaggi verso l'isola, lunghi tutta una vita, attraverso la storia, attraverso le emozioni e viaggi attraverso i grandi oceani. Benché non sia un vero e proprio album tematico, c'è questa sorta di filo conduttore che attraversa le canzoni", ha riferito Enya, parlando del suo nuovo lavoro.

Disco in uscita il 20 novembre 2015

"Il titolo si riferisce all’isola di Sark, una delle Channel Islands, fu la prima isola ad essere designata come area di cielo scuro. La comunità decise collettivamente di cambiare il proprio stile di vita al fine di favorire una inalterata visione notturna dei cieli. Non ci sono auto sull'isola e tutte le luci sono posizionate in modo da non interferire con l'osservazione delle stelle. Possono essere osservate talmente tante stelle che si potrebbe avere difficoltà nel distinguere le costellazioni più familiari".

Sono passati un bel po' di anni dall'ultimo disco di Enya ma, in realtà, il suo entourage si era messo al lavoro nel. Da ben 3 anni, dunque, si sta lavorando a, un album straordinario, impeccabile, come tutti quelli di Enya, balzati in poco tempo nella vetta delle classifiche mondiali degli album più venduti. Pare che la prima canzone dell'album che è stata scritta sia proprio la title track. Una curiosità: la dark sky island è l'E' già disponibile il pre-order di "Dark Sky Island". "Echoes in Rain" è instant great track.Il nuovo disco di Enya uscirà il prossimo 20 novembre e contiene 11 inediti, decisamente sorprendenti, a cominciare dalla, riguardo alla quale la paroliera Roma ha asserito:Buon ascolto!