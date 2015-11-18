Zucchero, Nuovo Disco nel 2016: Ritorno alle Radici di "Oro, Incenso e Birra"

Uno dei cantautori italiani più inossidabili è certamente Zucchero, il bluesman che ha incantato, e continua ad incantare, i suoi fan con ballate stupende. Adesso stanno per arrivare un nuovo disco e un nuovo tour

"Non amo i dischi con tante canzoni"

"Il lavoro più difficile è quello di fare un cd a 60 anni non seguendo le mode né l’orientamento delle radio. Fra pochi giorni volerò a New Orleans per registrare le canzoni del disco nuovo che uscirà a maggio 2016 e avrà tre super produttori americani. Lavoro da un anno al cd e per adesso sono arrivato a 25 brani ma l'idea è di scendere a 17 anche se sono sicuro che toglierò ancora qualcosa. Non amo molto i dischi con tante canzoni perciò miro a 10 inediti e voglio ci sia una sonorità piena, divertente, oserei dire orgogliosamente sana. Anche esteticamente ho voglia di tornare alle radici di 'Oro Incenso e Birra' e al blues che è rimasto l'unico genere, insieme al rap, dove gli artisti possono esprimere concetti controcorrente. La melassa pop nella quale nuotiamo è inascoltabile. Il mio amico Guccini dice che c'è un sacco di musica inutile in giro. Se mi passate la metafora la discografia ci sta facendo mangiare dei panini alla m... ai quali ci stiamo abituando, purtroppo", ha dichiarato Zucchero.

Nuovo tour: ospiti prestigiosi sul palco

"Per ogni data avrò un ospite. Forse Eric Clapton, Bono, Sting e perché no anche Jovanotti ma devo ancora chiederglielo".

"La vigliaccheria di questi jihadisti è pazzesca. Sono andati a colpire luoghi dove la gente va a cercare sollievo, il cuore della nostra civiltà".

Adelmo Fornaciari, in arte Zucchero, si è presentato con un outfit un po' retrò per parlare della sua nuova 'fatica', indossando un cappello indossato da uno degli attori di, film straordinario del 2002 diretto da Martin Scorsese.Adelmo ha sottolineato che la presentazione del suo nuovo disco avverrà presumibilmente a2016. Da quel momento in poi inizierà ad esibirsi dal vivo ma, visto che non vuole affaticarsi troppo, ci saranno pause tra una performance live e l'altra.Le prime tappe di quella che sarà una vera e propriadi Zucchero sono quelle del 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25 e 28 settembre 2016. Il cantautore ha detto al riguardo:Durante l'intervista, Zucchero ha anche parlato dei recenti attentati a