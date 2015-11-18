Zucchero, Nuovo Disco nel 2016: Ritorno alle Radici di "Oro, Incenso e Birra"
di Redazione
18/11/2015
Uno dei cantautori italiani più inossidabili è certamente Zucchero, il bluesman che ha incantato, e continua ad incantare, i suoi fan con ballate stupende. Adesso stanno per arrivare un nuovo disco e un nuovo tour
"Non amo i dischi con tante canzoni"Adelmo Fornaciari, in arte Zucchero, si è presentato con un outfit un po' retrò per parlare della sua nuova 'fatica', indossando un cappello indossato da uno degli attori di "Gangs of New York", film straordinario del 2002 diretto da Martin Scorsese.
"Il lavoro più difficile è quello di fare un cd a 60 anni non seguendo le mode né l’orientamento delle radio. Fra pochi giorni volerò a New Orleans per registrare le canzoni del disco nuovo che uscirà a maggio 2016 e avrà tre super produttori americani. Lavoro da un anno al cd e per adesso sono arrivato a 25 brani ma l'idea è di scendere a 17 anche se sono sicuro che toglierò ancora qualcosa. Non amo molto i dischi con tante canzoni perciò miro a 10 inediti e voglio ci sia una sonorità piena, divertente, oserei dire orgogliosamente sana. Anche esteticamente ho voglia di tornare alle radici di 'Oro Incenso e Birra' e al blues che è rimasto l'unico genere, insieme al rap, dove gli artisti possono esprimere concetti controcorrente. La melassa pop nella quale nuotiamo è inascoltabile. Il mio amico Guccini dice che c'è un sacco di musica inutile in giro. Se mi passate la metafora la discografia ci sta facendo mangiare dei panini alla m... ai quali ci stiamo abituando, purtroppo", ha dichiarato Zucchero.Adelmo ha sottolineato che la presentazione del suo nuovo disco avverrà presumibilmente a settembre 2016. Da quel momento in poi inizierà ad esibirsi dal vivo ma, visto che non vuole affaticarsi troppo, ci saranno pause tra una performance live e l'altra.
Nuovo tour: ospiti prestigiosi sul palcoLe prime tappe di quella che sarà una vera e propria tournée mondiale di Zucchero sono quelle del 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25 e 28 settembre 2016. Il cantautore ha detto al riguardo:
"Per ogni data avrò un ospite. Forse Eric Clapton, Bono, Sting e perché no anche Jovanotti ma devo ancora chiederglielo".Durante l'intervista, Zucchero ha anche parlato dei recenti attentati a Parigi:
"La vigliaccheria di questi jihadisti è pazzesca. Sono andati a colpire luoghi dove la gente va a cercare sollievo, il cuore della nostra civiltà".
