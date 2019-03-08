Acqua e limone: tutti i benefici della bevanda
Acqua e limone da sempre viene considerata una bevanda ricca di mille benefici per la nostra salute. Acqua e limone può essere visto come un classico rimedio della nonna che già dai tempi antichi veniva utilizzato per favorire la digestione. Tuttavia non è solo questo il vantaggio in termini di benessere che si può ricavare bevendo dell’acqua con del succo di limone. Scopriamo di più su come agisce il limone insieme all’acqua nel nostro organismo e su quali evidenze ci sono sul fatto che berlo con regolarità possa farci stare meglio.
La funzione digestiva di acqua e limonePer preparare in ogni situazione una bevanda a base di acqua e succo di limone, dovremmo avere sempre a disposizione degli erogatori di acqua come quelli che si trovano su https://www.acqualys.it/. A casa, in ufficio, in palestra e in tutte le occasioni la disposizione di acqua potrebbe essere davvero d’aiuto per bere acqua e limone e favorire la digestione. Sembra che le funzioni digestive di questa bevanda siano da rintracciare in un enzima che si trova all’interno del succo di limone. È proprio questo enzima che favorisce la regolare motilità dell’apparato gastrointestinale e contribuisce all’eliminazione dei gas. L’enzima digestivo del limone in particolare favorirebbe la scomposizione delle proteine. Ma c’è di più: visto che il limone ha anche un sapore amaro, stimola la produzione di bile e in questo modo l’organismo ha più opportunità per la digestione dei grassi. Naturalmente non bisogna esagerare, perché il limone, essendo anche piuttosto acido, potrebbe rovinare lo smalto dei denti, se preso in eccesso. Non dovrebbe essere preso nemmeno da chi soffre della formazione di afte o di lesioni in bocca ed è sconsigliato assumere succo di limone se si soffre di bruciore di stomaco.
Gli altri benefici di acqua e limoneIl limone è conosciuto anche per il suo alto contenuto di vitamina C. Questa vitamina è davvero importante per rafforzare il sistema immunitario, per ridurre la stanchezza e per aiutare negli stati di debolezza. La vitamina C agisce come un vero e proprio antiossidante, proteggendo le cellule dallo stress ossidativo che subiscono. Inoltre la vitamina C agisce anche sulla produzione del collagene, componente fondamentale delle cellule della pelle capace di donare ad esse elasticità e luminosità. Da non dimenticare che l’acqua si rivela fondamentale per l’idratazione di tutto l’organismo. Con il limone si può beneficiare anche dell’azione dei flavonoidi, altri antiossidanti importanti per prevenire l’invecchiamento. Il limone è anche una fonte importante per il suo contenuto di vitamine del gruppo B, che sono coinvolte in numerose funzioni del nostro metabolismo e sono importanti per favorire il suo benessere fisiologico. Molti esperti consigliano di non rivolgersi direttamente al succo, ma di utilizzare la buccia, che sarebbe coinvolta nel detenere il maggior contenuto di vitamina C. Sarebbe utile poter bere acqua bollita in cui si aggiunge la buccia di limone. Sarebbe questa un’abitudine da seguire con regolarità, in modo da badare al benessere psicofisico individuale. Acqua e limone si dovrebbe bere soprattutto la mattina appena ci si sveglia e a digiuno, almeno mezz’ora prima di fare colazione.
