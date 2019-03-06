Loading...

Luigi Mastroianni e Irene Caupano pronti per una convivenza in Sicilia?

06/03/2019

Uomini e Donne ha finalmente regalato l'amore all'ex fidanzato di Sara Affi Fella? Luigi Mastroianni e Irene Capuano hanno raggiunto la famiglia del tronista a Catania e non solo, la coppi sarebbe pronta per una convivenza in Sicilia?

Luigi Mastroianni e Irene Capuano

Una delle storie d'amore più belle nate nella prima edizione di Uomini e Donne by Night è quella formata da Luigi Mastroianni e Irene Capuano. I due ragazzi condividono con i loro fan svariati momenti della giornata come ad esempio una cena in famiglia, o un momento di gioco prima di andare a dormire o semplicemente un momento di 'coccole' con il fratello di Luigi Mastroianni, Salvatore, ormai star del web. Insieme a Luigi Mastroianni e Irene Capuano anche il migliore amico di lui, Giordano Mazzocchi, reduce dalla fine della relazione con Nilufar Addati conosciuta nel 2018 a Uomini e Donne. Ad ogni modo la neo coppia nata nel date show di Maria De Filippi starebbe già pensando di fare un passo molto importante come quello della convivenza. Irene Capuano dunque è pronta a trasferirsi in Sicilia?

Luigi Mastroianni: "Riparto da casa mia"

Durante l'estate 2018 Luigi Mastroianni è stato spesso ospite in varie serata in giro per l'Italia in qualità di DJ. La sua attività poi è stata messa in pausa dal percorso fatto a Uomini e Donne come tronista insieme a Teresa Langella, Lorenzo Riccardi, Andrea Cerioli e Ivan Gonzales. Il trono classico per Luigi Mastroianni si è concluso con l'inizio della storia d'amore con Irene Capuano che l'ha subito seguito a Catania, città natale del tronista. Secondo alcuni rumors la coppia starebbe pensando a una convivenza, ad alimentare il gossip il messaggio postato da Luigi Mastroianni il 6 marzo del 2019: "Sono ripartito da casa mia". Il post continua dopo con una dedica per Irene Capuano: "Da dove ho fatto immensi sacrifici, dove ho gioito e dove mi sono dispiaciuto. Sono ripartito davanti ai miei cari amici, davanti alla gente che mi ha sempre apprezzato per quello che facevo, ma soprattutto davanti alla mia ragazza". Luigi Mastroianni messaggio su Instagram

Luigi e Irene come Alessia Cammarota e Aldo Palmeri?

La relazione nata tra Luigi e Irene ha riportato alla memoria dei fan la storia di Alessia Cammarota e Aldo Palmeri, catanese lui e napoletana lei. Una differenza sostanziale risiede nel fatto che Irene Capuano è romana e non campana, ma la neo coppia potrebbe avere lo stesso destino dei due passati protagonisti di Uomini e Donne? Ricordiamo che Alessia Cammarota e Aldo Palmeri si sono conosciuti nel programma di Maria De Filippi cinque anni fa, poco dopo si sono sposati, diventati genitori e attualmente vivono a Catania dove gestiscono un locale. Nel 2017 la coppia ha affrontato una crisi dettata da un tradimento che Aldo Palmeri ha riservato alla moglie ma, nonostante tutto, i due sono tornati più forti di prima.
