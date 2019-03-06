Luigi Mastroianni e Irene Caupano pronti per una convivenza in Sicilia?

Uomini e Donne ha finalmente regalato l'amore all'ex fidanzato di Sara Affi Fella? Luigi Mastroianni e Irene Capuano hanno raggiunto la famiglia del tronista a Catania e non solo, la coppi sarebbe pronta per una convivenza in Sicilia?

Luigi Mastroianni e Irene Capuano

Luigi Mastroianni: "Riparto da casa mia"

Luigi e Irene come Alessia Cammarota e Aldo Palmeri?