Luigi Mastroianni e Irene Caupano pronti per una convivenza in Sicilia?
di Redazione
06/03/2019
Uomini e Donne ha finalmente regalato l'amore all'ex fidanzato di Sara Affi Fella? Luigi Mastroianni e Irene Capuano hanno raggiunto la famiglia del tronista a Catania e non solo, la coppi sarebbe pronta per una convivenza in Sicilia?
Luigi Mastroianni e Irene CapuanoUna delle storie d'amore più belle nate nella prima edizione di Uomini e Donne by Night è quella formata da Luigi Mastroianni e Irene Capuano. I due ragazzi condividono con i loro fan svariati momenti della giornata come ad esempio una cena in famiglia, o un momento di gioco prima di andare a dormire o semplicemente un momento di 'coccole' con il fratello di Luigi Mastroianni, Salvatore, ormai star del web. Insieme a Luigi Mastroianni e Irene Capuano anche il migliore amico di lui, Giordano Mazzocchi, reduce dalla fine della relazione con Nilufar Addati conosciuta nel 2018 a Uomini e Donne. Ad ogni modo la neo coppia nata nel date show di Maria De Filippi starebbe già pensando di fare un passo molto importante come quello della convivenza. Irene Capuano dunque è pronta a trasferirsi in Sicilia?
Luigi Mastroianni: "Riparto da casa mia"Durante l'estate 2018 Luigi Mastroianni è stato spesso ospite in varie serata in giro per l'Italia in qualità di DJ. La sua attività poi è stata messa in pausa dal percorso fatto a Uomini e Donne come tronista insieme a Teresa Langella, Lorenzo Riccardi, Andrea Cerioli e Ivan Gonzales. Il trono classico per Luigi Mastroianni si è concluso con l'inizio della storia d'amore con Irene Capuano che l'ha subito seguito a Catania, città natale del tronista. Secondo alcuni rumors la coppia starebbe pensando a una convivenza, ad alimentare il gossip il messaggio postato da Luigi Mastroianni il 6 marzo del 2019: "Sono ripartito da casa mia". Il post continua dopo con una dedica per Irene Capuano: "Da dove ho fatto immensi sacrifici, dove ho gioito e dove mi sono dispiaciuto. Sono ripartito davanti ai miei cari amici, davanti alla gente che mi ha sempre apprezzato per quello che facevo, ma soprattutto davanti alla mia ragazza".
Luigi e Irene come Alessia Cammarota e Aldo Palmeri?La relazione nata tra Luigi e Irene ha riportato alla memoria dei fan la storia di Alessia Cammarota e Aldo Palmeri, catanese lui e napoletana lei. Una differenza sostanziale risiede nel fatto che Irene Capuano è romana e non campana, ma la neo coppia potrebbe avere lo stesso destino dei due passati protagonisti di Uomini e Donne? Ricordiamo che Alessia Cammarota e Aldo Palmeri si sono conosciuti nel programma di Maria De Filippi cinque anni fa, poco dopo si sono sposati, diventati genitori e attualmente vivono a Catania dove gestiscono un locale. Nel 2017 la coppia ha affrontato una crisi dettata da un tradimento che Aldo Palmeri ha riservato alla moglie ma, nonostante tutto, i due sono tornati più forti di prima.
Articolo Precedente
Acqua e limone: tutti i benefici della bevanda
Articolo Successivo
Teresa Langella dopo Uomini e Donne: frecciatina social per Andrea Del Corso?
Redazione