Andrea Del Corso fidanzato con Teresa Langella o Guendalina? La verità sui social
di Redazione
11/03/2019
L'attenzione mediatica resta concentrata sulla coppia mai nata a Uomini e Donne by Night, ovvero Teresa Langella e Andrea Del Corso. Secondo alcuni rumors l'ex corteggiatore si sarebbe fidanzato, ma con chi? Ecco che sui social appare il trans Guendalina.
Andrea Del Corso dopo Uomini e Donne by NightIl confronto tra Teresa Langella e Andrea Del Corso a Uomini e Donne è stato caratterizzato da continui botta e risposta. L'ex corteggiatore ha cercato di spiegare le ragioni che l'hanno spinto a dire no alla Langella dopo che questa gli ha comunicato la sua 'scelta'. Alla base di tutto, a quanto pare, vi sarebbe anche stata la paura di Andrea Del Corso di non essere all'altezza delle aspettative che Teresa Langella nutriva sul loro futuro dopo Uomini e Donne by Night. Nei giorni successivi alla messa in onda del programma di Maria De Filippi, Andrea Del Corso, ha cercato di mettersi in contatto con Teresa Langella al fine di spiegarle le sue motivazioni e non solo. L'ex corteggiatore diventato famoso grazie al percorso fatto a Temptation Island, in occasione del confronto avvenuto a Uomini e Donne, ha spiegato di provare ancora dei forti sentimenti nonostante la sua decisione l'abbia poi spinto a lasciare il programma da solo.
Andrea Del Corso fidanzato con Teresa Langella?Secondo alcuni rumos del gossip italiano Andrea Del Corso e Teresa Langella si sarebbero visti dopo il confronto avuto a Uomini e Donne. I due sarebbero stati avvistati insieme dai fan ma il tutto non finisce qui. L'ex corteggiatore è stato avvistato anche insieme al trans Guendalina Rodriguez, come confermato anche da alcune foto presenti sui social. Il dubbio che sorge è il seguente: Andrea Del Corso è fidanzato con Teresa Langella o con Guendalina Rodriguez? A chiarire tutto è stata la trans Guendalina che, secondo quanto riportato anche da Lanostratv.it, spiega: "Sinceramente vi dico che ho conosciuto ieri un amico e basta. Il resto lo tengo per me e non sono uno sfascia coppie né niente perché Andrea comunque è single". Questa ha poi aggiunto di aver chiesto all'ex tronista una semplice foto, come avrebbe fatto qualsiasi fan.
Andrea Del Corso Instagram: "Vivi in semplicità"Al momento non è ben chiaro se Andrea Del Corso abbia deciso di restare single dopo il percorso fatto a Uomini e Donne o se effettivamente stia già frequentando qualcuno. Alcuni post su Instagram sembrerebbe che Del Corso stia vivendo la sua vita il più possibile lontano dai riflettori alla ricerca della 'semplicità'. In un post pubblicato su Instagram sabato 9 marzo 2019, l'ex corteggiatore scrive: "Vivi in semplicità, ma cura ogni dettaglio". Il post può essere una nuova frecciatina a Teresa Langella dovuto allo scontro avuto qualche giorno prima negli studios di Maria De Filippi?
