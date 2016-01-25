Addio a Barbarella, ex star del cinema 'piccante': annuncio di Cicciolina su Twitter

Barbarella, ex star del cinema 'spinto', è morta lo scorso 3 dicembre, ma nessuno ha rivelato la notizia. Ci ha pensato ieri Ilona Staller, che ha postato un messaggio su Twitter

"Non dimenticheremo facilmente la tua simpatia e la tua grande umanità".

"La palestra luogo di socializzazione e di esercizio fisico, ma anche un luogo in cui ritornano nella mente i ricordi con la mia carissima amica Barbarella, scomparsa il 3 dicembre 2015. Ricordo la felicità di rivedersi e sentirsi anche se raramente era sempre tanta, durante le corse insieme, durante il lavoro... forse perché sapevi che ti volevo bene, che per me eri speciale, un legame, un affetto sincero... Cara Virna... te ne sei andata in silenzio, così che non ci riesco ancora a credere, penso al tuo sorriso e l'unica cosa che vorrei fare è spettinarti come si fa con i bambini ed abbracciarti e dirti quanto ti voglio bene, i nostri momenti felici, le nostre fotografie insieme, il set della nostra vita che oggi ci illumina nel mondo... ora da lassù mi guardi... Il tuo affetto e la tua amicizia per sempre nel mio cuore, il tuo sorriso nella mia mente, il tuo ricordo nella mia anima... Ciao Barbarella, ciao amica mia Virna. Tua cara Cicciolina".

Virna Aloisio Bonino, in arte Barbarella, è venuta a mancare più di un mese fa ma, stranamente, all'evento non è stata data rilevanza. Forse perché Barbarella apparteneva al mondo dell'hard, un mondo particolare che in Italia fa storcere il naso a molte persone. La notizia del decesso dell'ex star del cinema 'piccante' è stata diffusa ieri damediante Twitter. Il funesto evento ha commosso anche un'altra grande attrice del cinema hard,, che ha twittato:Barbarella, 52 anni, dopo essere stata scoperta da Moana Pozzi e Ilona Staller, raggiunse l'apice del successo negli anni '80 e '90 con molti film 'piccanti'. Fece girare la testa a molti uomini e divenne un'icona del cinema hard, che abbandonò nel. Qualcuno racconta di aver visto Barbarella ai funerali di Riccardo Schicchi, nel 2012, poi nessuno ha avuto più sue notizie. Cicciolina ha ricordato così la sua amica e collega:Il successo di Barbarella fu legato certamente alla figura di, agente che scoprì altre star del cinema hard come la stessa Ilona Staller, Moana Pozzi e Miss Pomodoro.