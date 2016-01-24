Home Home Chiara Tanaquilli ritrovata dopo fuga da casa famiglia Rocca di Papa

di Redazione 24/01/2016

Ieri sera è stata ritrovata Chiara Tanaquilli, 15enne di Ariccia (Roma) che aveva fatto perdere le tracce un mese fa. La giovane soggiornava in una cada famiglia di Rocca di Papa La minorenne era stata trasferita in una casa famiglia gestita dalle suore, dopo l'allontanamento dai genitori disposto dai servizi sociali. Un mese fa, però, Chiara si è data alla fuga. Oltre ai carabinieri, i parenti e i mass media, anche il sindaco di Ariccia, Emilio Cianfanelli, tra l'altro tutore legale della 15enne, si è attivato lanciando un appello al programma tv su Rai 3 "Chi l'ha visto?". Dopo diversi giorni di ricerche, i carabinieri hanno ritrovato la ragazzina. Si trovava in un appartamento in via Polense. Adesso i militari stanno esaminando la posizione dell'adulto che ha ospitato Chiara. In passato la giovane era già fuggita varie volte dalla casa famiglia di Rocca di Papa. La Tanaquilli, ragazza alta 1,70 m, occhi azzurri e capelli biondi, si è allontanata di sua spontanea volontà, lo scorso 11 dicembre, dalla struttura gestita dalle suore carmelitane. Quella di dicembre, però, non è stata la prima fuga della minorenne, che è stata sempre ritrovata dai carabinieri e dagli agenti della Polizia locale. L'affidamento alla struttura era stato disposto due anni fa con decreto del giudice tutelare. Secondo le ultime informazioni, Chiara si trova attualmente in un'altra struttura nelle more di indicazioni della Procura dei minori. Ovviamente, la notizia del ritrovamento della Taquilli è stata comunicata sia alla Casa Famiglia di Rocca di Papa che al sindaco di Ariccia e ai parenti. Gli inquirenti stanno cercando di capire, attualmente, che ruolo abbia nella vicenda l'adulto che ha ospitato la 15enne. Chi è? Qual era il suo obiettivo? Intanto il sindaco di Ariccia si è congratulato con le forze dell'ordine e i servizi sociali per aver lavorato perfettamente, raggiungendo un obiettivo importante che lo ha reso felicissimo.

