Addio a Gunter Grass, illustre intellettuale: vinse Nobel

Redazione Avatar

di Redazione

13/04/2015

Addio a Gunter Grass, grande intellettuale tedesco che nel 1999 vinse il Nobel per la letteratura. Aveva 87 anni. Il saggista, poeta, scultore e drammaturgo tedesco pubblicò il suo primo libro, "Tamburo di latta", nel 1959.

Grass amava anche commentare storie e vicende riguardanti il mondo della politica, facendo scatenare spesso molti dibattiti. Fervido oppositore di Angela Merkel, l'intellettuale tedesco ha criticato lo scarso aiuto della Germania ai "Paesi vicini", schierandosi dalla parte della Grecia.

Addio a un illustre uomo di cultura.

