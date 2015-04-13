Home Cronaca Love story tra prete e parrocchiana finisce in Tribunale

di Redazione 13/04/2015

La scorsa estate una donna, in cerca di conforto spirituale, si è imbattuta nel parroco della chiesa di San Pietro apostolo, nella frazione di Milì San Pietro, in provincia di Messina; col tempo, il rapporto di affinità tra i due si è sarebbe trasformato in qualcosa di più, scatenando non pochi pettegolezzi e chiacchiere tra gli altri parrocchiani in paese. Ma dopo alcuni mesi, la tormentata love story è finita, ed il sacerdote, un veneziano di 53 anni, ha deciso di voler interrompere il rapporto con la parrochiana, per dedicarsi alla fede, ma la donna, una messinese di 47 anni, non ha preso bene la notizia e ha deciso di rivelare la tresca ad alcuni giornali locali. Dal canto suo, il parroco, ha presentato una querela contro l'ex amante, colpevole a suo dire di avergli danneggiato l'automobile a colpi di pietra dopo la fine della loro storia d'amore; ora i due, si vedranno in Tribunale. Per il momento però, il prete, dopo essere stato convocato dall'arcivescovo di Messina, è stato trasferito a Malfa, un piccolo comune dell'isola di Salina. Michela Galli

