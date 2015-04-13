Surfista 13enne dilaniato da squalo: dramma alle isole Reunion

Era una promessa del surf ma uno squalo lo ha ucciso. Il 13enne Elio Canestri, originario della Francia, è stato divorato da un grosso squalo mentre cavalcava le onde con la sua tavola. Il dramma è avvenuto alle isole Reunion (Oceano Indiano).

I 6 surfisti che erano assieme al 13enne non hanno potuto fare nulla. Nella zona sono frequenti gli attacchi degli squali, purtroppo molti letali. Negli ultimi 4 anni sono stati uccisi ben 6 surfisti.

Secondo i testimoni, lo squalo ha strappato braccia e gambe del minorenne.