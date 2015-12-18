Ariana Grande True Love: Disco di Natale, Brani Svelati su Instagram

Ariana Grande ha voluto fare un bel regalo di Natale a tutti i suoi fan e, a quanto pare, il dono è arrivato prima di Natale. Nelle ultime ore, la popstar ha svelato su Instagram i brani di True Love, il suo disco di Natale

"Cinquanta milioni... Io e Strauss siano sopraffatti dall'emozione!!! Grazie per il vostro sostegno, babes. Sono così grata di ricevere così tanto amore nella mia vita".

Il nuovo capolavoro natalizio di Ariana non contiene solo la stupenda title track "True Love" ma anche brani meravigliosi come "Winter Thing" e "December". Ultimamente l'artista è stata impegnata in una parodia di "Star Wars" ma non ha accantonato la musica, ovvero la sua passione.. La popstar ha scelto proprio Instagram per l'anteprima perché ha veramente molti fan. Ebbene sì, Ariana è certamente nella lista dei personaggi con più follower al mondo su Instagram. La co-protagonista di "Sam & Cat" ha dimostrato più volte di essere una ragazza talentuosa e intelligente, non una ragazzina, come l'hanno definita molti per via della sua costituzione minuta. La Grande ha una voce spettacolare e un talento da vendere. Su Instagram Ariana è molto attiva e gentile: ricorda sempre di rispondere ai complimenti dei tantissimi fan. Ciò è sintomo di una personalità sensibile e altruista. Per festeggiare il traguardo dei, Ariana, un mese fa, ha postato un video emozionante in cui si vede Strauss, il suo cagnolino. Ariana ha scritto:Ovviamente il messaggio ha fatto felici i milioni di arianators.