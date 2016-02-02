Home Home Aerosol Efficace per Curare Raffreddore? Non Farlo al Primo Starnuto

Aerosol Efficace per Curare Raffreddore? Non Farlo al Primo Starnuto

di Redazione 02/02/2016

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

L'influenza e il raffreddore stanno dando martirio a molti bimbi in questi giorni. In caso di raffreddore, molti genitori cercano di curare i figli con l'aerosol. Siamo sicuri, però, che sia un rimedio efficace? In base a recenti ricerche, l'aerosol non sarebbe risolutivo in caso di raffreddore. I medici raccomandano ai genitori di non ricorrere all'aerosol subito, quando i figli fanno il primo starnuto. E' meglio attendere per non peggiorare la situazione. I virus devono essere contrastati umidificando le stanze, quindi l'aerosol potrebbe avere un impatto negativo sulla salute dei bimbi raffreddati. Meglio dunque insegnare ai bimbi, fin da piccoli, a lavarsi spesso le mani, in modo da ridurre le 'invasioni batteriche', esortandoli altresì a bere molta acqua. L'aerosol è un sistema veloce e diffuso per curare malattie bronchiali ma si può rivelare inefficace in determinate situazioni. Capita spesso, ad esempio, che i genitori, per non incutere timore ai bimbi, facciano l'aerosol mentre dormono. Ebbene, è ben intuibile che il farmaco, in tal modo, non arriva ai bronchi, quindi la terapia aerosolica finisce per essere inutile. Insomma, gli esperti hanno voluto ricordare che gli stessi effetti dell'aerosol possono essere ottenuti anche, ad esempio, bevendo molta acqua o uno sciroppo. Soluzioni più pratiche e veloci rispetto all'aerosol, non pensate?

Condividi Facebook Twitter Whatsapp