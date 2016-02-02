Valerio Scanu a Sanremo con Brano di Fabrizio Moro "Finalmente Piove"
di Redazione
02/02/2016
Valerio Scanu calcherà il palco dell'Ariston durante la prossima edizione del Festival di Sanremo in veste di concorrente; palco che conosce bene perché qualche anno fa vi salì e intonò il brano "Tutte le volte che", con cui poi vinse la kermesse canoraQuest'anno Scanu porterà a Sanremo "Finalmente piove", canzone scritta dal cantautore romano Fabrizio Moro, attualmente impegnato ad "Amici" in veste di docente. Scanu, dunque, si è affidato a un'altro celebre cantautore per cercare di vincere a Sanremo. Fabrizio Moro, per chi non lo ricordasse, vinse a Sanremo, nella sezione Nuove Proposte, con il brano "Pensa" ed arrivò in terza posizione tra i big con "Eppure mi hai cambiato la vita". Su "Finalmente Piove" Valerio ha detto:
"Ho sempre desiderato ritornare a Sanremo ma era per me molto importante ritornarci con un brano "maturo", che rappresentasse quello che sono oggi. 'Finalmente piove' è una perla rara, una canzone bellissima scritta da uno dei più grandi di sempre. Sono orgoglioso di salire sul palco dell'Ariston con un pezzo di Fabrizio, che considero un Artista vero, un amico sincero, un fratello maggiore che non ho mai avuto".Dopo l'avventura sanremese, Valerio inizierà a prepararsi per il suo nuovo tour, che prenderà il via il prossimo 24 aprile a Roma.
