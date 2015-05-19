Aggredì vicequestore Antonio D'Urso: arrestato Marco Ventura

Marco Ventura, il 28enne che lo scorso 1 maggio aggredì il vicequestore Antonio D'Urso durante una manifestazione è stato messo in manette. Dovrà rispondere di lesioni e violenza aggravata.

Ventura, lo ricordiamo, assalì il poliziotto con una mazza di legno provocandogli gravi ferite. Ad arrestarlo sono stati proprio gli agenti del commissariato di Quarto Oggiaro, coordinato da D'Urso. Dopo aver visionato numerosi filmati, gli investigatori non hanno avuto dubbi: è stato Ventura a colpire ferocemente Antonio D'Urso.

Il 28enne è vicino ad ambienti anarchici milanesi ed ha precedenti penali per episodi simili.